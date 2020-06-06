«Никогда такой не была»: Ермолаева вслед за Косенко показала сыпь и следы от укусов насекомых

После второй серии реалити-шоу «Остров героев» на ТНТ в Сети появились ужасающие снимки блогера Сергея Косенко. Завидный холостяк показал, как ему искусали лицо на острове насекомые. Вслед за ним неприглядную картину продемонстрировала и Нелли Ермолаева, экс-звезда «Дома-2». Девушка призналась, что нападению всякой живности подверглась впервые:

«Я покрылась прыщами. У меня никогда такого не было! А ноги ! самое главное – ноги: здесь опухло, здесь просто все в ссадинах. Я просто никогда такой аборигеншей не была» — показала свои укусы Ермолаева.

Она сравнила себя с бомжом, которому приходится спать в лесу, под открытым небом. В отличие от Косенко, у которого блошиный «удар» пришелся на лицо, у Ермолаевой больше пострадали ноги. На своей страничке в Instagram девушка показала последствия пребывания на необитаемой земле во всей красе.

Напомним, «Остров героев» — это новое реалити о выживании восьми блогеров в джунглях, без Интернета, еды и воды. Добыть необходимое им нужно самостоятельно, а также пройти испытания, которые им приготовили авторы шоу. Каждый день кто-то из героев покидает проект.