Тайный роман Жанны Фриске и 20-летие «Брата–2»: что покажут на ТВ в первый летний уикенд

Мини-сериалу «Граница. Таежный роман» Александра Митты — 20 лет. Все серии в один день покажет Первый канал, начиная с 10:55 часов. Еще такие молодые, актеры Марат Башаров, Михаил Ефремов, Рената Литвинова, Алексей Гуськов и другие звезды кинематографа вновь на главном телеканале страны в субботу, 6 июня, разыграют красивую историю любви и предательств.

А вечером, в 19:00, у Максима Галкина в программе «Сегодня вечером» звезды первого успешного телесериала соберутся за одним столом и вспомнят, как проходили съемки и что им пришлось пережить. А Николай Расторгуев под аккомпанемент Игоря Матвиенко исполнит саундтрек к легендарному фильму — песню «Ты неси меня река» группы «Любэ».

В воскресенье на Первом — 20-летие легендарного «Брата-2» Алексея Балабанова. В 15:25 — документальный фильм, посвященный безвременно ушедшему актеру и режиссеру «В чем сила, брат?», а после него — дилогия о приключениях Данилы Багрова. В 22:00 — четвертая игра летней серии интеллектуального клуба знатоков «Что? Где? Когда?».

На телеканале «Россия 1» в субботу — вечер памяти Людмилы Зыкиной в шоу «Привет, Андрей!». 10 июня исполнился бы 91 год народной артистке. В студии у Андрея Малахова в 18:00 соберутся современники, близкие и родные певицы, чтобы вспомнить, какой она была. Олег Газманов, Лариса Долина, Михаил Швыдкой, Артур Гаспарян, Вера Сотникова, Екатерина Шаврина и Владимир Березин расскажут малоизвестные факты о народной артистке.

На ТНТ в первый уикенд лета у экранов телевизоров ждут поклонников юмора. В субботу, 6 июня, для фанатов творчества дуэта Михаила Галустяна и Сергея Светлакова с 11 до 17 часов нон-стопом пройдет комедийный сериал «Наша Russia».

А в 19:00 — третий выпуск реалити-шоу «Остров героев». Робинзонов-блогеров на панамской земле осталось семь, и это их третий день на необитаемом острове. В воскресенье, 7 июня, на ТНТ – день Comedy Club. Время аналогичное — с 11 до 17 часов.

В субботу на НТВ, в 21:00 в студии программы «Секрет на миллион» будут раскрыты тайны группы «Иванушки International». В кресле гостя — солист бойз-бэнда Кирилл Андреев. Любимец миллионов поклонниц расскажет Лере Кудрявцевой о своем тайном романе с Жанной Фриске, а также других секретах, которые годами скрывал от посторонних.

На развлекательном телеканале СТС — семейные выходные. В субботу в эфире день зеленых великанов. В 15:00 в фильме «Шрек Третий» мальчишки и девчонки, а также их родители смогут вспомнить, почему огр Шрек отказался от престола в Тридевятом царстве, а в 16:40 в финальной картине о приключениях великана с болот «Шрек навсегда» окажутся во вселенной, где Фиона и Шрек не знакомы друг с другом.

В 18:20 фантастический боевик о другом зеленом великане — «Халк». Как получилось, что ученый Брюс Бэннер стал огромным монстром, и чем он способен помочь при спасении планеты от космических вторжений. А в 21:00 — сиквел «Невероятный Халк», продолжение приключений супергероя.