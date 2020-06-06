5 миллионов в кармане: на что потратят выигрыш победители «Comedy Баттл»

Вот и закончился десятый сезон популярного юмористического шоу «Comedy Баттл» на ТНТ. На этот раз победителями стали два краснодарских парня из дуэта «Мы» Никита Андриенко и Андрей Авраменко.

Комики рассказали в эксклюзивном интервью журналистам Teleprogramma.pro о закулисье шоу и о том, на что потратят главный приз – 5 миллионов рублей.

— Кого из членов жюри было сложнее удивить?

— Ко всем членам жюри «Comedy Баттл» у нас уважительное отношение, поэтому выделять кого-то для нас кажется неправильным, каждый из них многое привнёс в наше понимание юмора.

Единственное, мы бы «подчеркнули» для себя Руслана Белого, ведь он единственный из членов жюри, который видел почти все наши выступления за два сезона участия. Поэтому мы понимали, что удивить его будет сложнее, чем тех, кто видел нас впервые.

— Кто у вас в дуэте главный? Кто решает — какая шутка пройдет, а какая нет?

— Работа в дуэте подразумевает разделение обязанностей и взаимопонимание. Вдвоём пишем, а что убрать — решаем не мы. На это есть редакторы, которые уже подсказывают — от чего лучше избавиться и что оставить.

— Как бы вы охарактеризовали своё творчество?

— В первую очередь, — это пародии на фильмы. Называть своё творчество «исключительным» мы не можем, но всегда стараемся сделать так, чтобы привнести в номера что-то новое.

— На каких комиков, участвовавших в «Comedy Баттл» вы равнялись?

— Из всего множества талантливых участников «Comedy Баттл» за все годы его существования сложно остановиться на конкретных комиках.

Но нам бы хотелось выделить разве что ребят, оказавших на нас огромное влияние и ни раз помогавших нам советом и подготовкой. Это Арсен Кушхов, Александр Бурдашев, Тамби Масаев и Рустам Рептилоид из дуэта «Лена Кука», Андрей Бебуришвили, дуэт «А-Я». И если кого-то пропустили, мы извиняемся! Пацаны, вам респект!

— На что потратите выигранные 5 миллионов рублей?

— Честно говоря, еще не думали об этом серьезно, но, скорее всего, постараемся их вложить в развитие нашего творчества и помочь родным для нас людям.

— Будете участвовать в следующем сезоне?

— Мы думаем, что в следующем сезоне мы возьмем паузу. Но когда-нибудь нам очень бы хотелось поучаствовать ещё.