«Нелли — самая конфликтная»: звезда «Острова героев» Косенко рассказал, из-за чего были ссоры на проекте

Этой весной на ТНТ состоялась премьера реалити-шоу «Остров героев» с ведущим Таиром Мамедовым, участниками которого стали восемь медийных личностей. Первой проект покинула Ирина Пинчук, экс-звезда телепроекта «Дом-2», и героев осталось семеро.

Среди новых робинзонов оказался блогер, предприниматель Сергей Косенко. 32-летний успешный бизнесмен впервые оказался в подобных условиях и признался, что ему важно было пройти через нечто подобное, чтобы отключиться от суеты и побыть без телефона и Интернета. С первого дня на проекте у участников начались разногласия и стычки. И связаны они были, в основном, с бытом. И самой сварливой, по мнению Косенко, оказалась Нелли Ермолаева, бывшая звезда «Дома-2».

«Потому что она из всех участников самая конфликтная девушка. Со всеми остальными отношения были супер, — рассказал Косенко порталу Teleprogramma.pro. «Наши разногласия были исключительно бытовыми. На шоу мы ругались из-за уборки и еды — выпили больше воды, съели больше риса и так далее».

Кстати, именно Косенко на данный момент является фаворитом проекта. По итогам двух дней и испытаний, которые преодолели участники, Сергей стал обладателем 13 жемчужин — это главная валюта на острове, которая определяет лидера.