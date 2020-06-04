Нелли Ермолаеву на «Острове героев» обвинили в истерике из-за еды

Новая серия телевизионного шоу на ТНТ «Остров героев» удивит зрителей своим эмоциональным накалом и быстрой сменой событий. Участники проекта встанут перед выбором: еда или личные жемчужины?

Рис, который им выдали в начале состязаний катастрофически заканчивается, а добыть еду у обитателей острова так и не получилось. В итоге Нелли Ермолаева устанет ждать от мужчин проявлений благородства и сделает широкий жест, чтобы прекратить вынужденную голодовку. Но поступок девушки не оценят и даже обвинят ее в истерике и спланированной акции.

Так, один из участников, Сергей Косенко, имеет по этому поводу свое мнение. Своими рассуждениями он поделится в субботу, 6 июня, в 19.00 на ТНТ.