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«Она потом пожалела»: Светлана Журова вспомнила, как Ксения Собчак поливала ее грязью

Как отметила конькобежка и депутат Госдумы в студии программы «Судьба человека», произошло определенное недопонимание.

«Она потом пожалела»: Светлана Журова вспомнила, как Ксения Собчак поливала ее грязью
Собчак пожалела, что нелестно отзывалась о Журовой/http://globallookpress.com/

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнила неприятную историю, в которую ее втянула светская львица Ксения Собчак. Телеведущая в своей программе рассказал о фонде, который возглавляет Журова. Якобы ее тогдашний супруг теннисист Артем Черненко тратил оттуда деньги. Грязь, естественно, полилась и на Журову.

«Муж никогда не тратил деньги из моего фонда, потому что в фонде никогда не было денег. Ксения Собчак немножко неправильно дала информацию. Супруг просто однажды необдуманно стал соучредителем еще одного фонда, который занимался коммерческой деятельностью. Я об этом даже не знала».

Светлана Журова

Как отметила Журова, супруг проявил определенную недальновидность, когда влез в эту историю.

«Ксения Собчак в своей передаче решила об этом рассказать. Но она потом пожалела, потому что действительно я к этому никакого отношения не имею. И мой недальновидный супруг тоже об этом ничего не знал, что это компания через много лет станет коммерческой структурой», — заявила Журова.

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