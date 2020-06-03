«Она потом пожалела»: Светлана Журова вспомнила, как Ксения Собчак поливала ее грязью

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнила неприятную историю, в которую ее втянула светская львица Ксения Собчак. Телеведущая в своей программе рассказал о фонде, который возглавляет Журова. Якобы ее тогдашний супруг теннисист Артем Черненко тратил оттуда деньги. Грязь, естественно, полилась и на Журову.

«Муж никогда не тратил деньги из моего фонда, потому что в фонде никогда не было денег. Ксения Собчак немножко неправильно дала информацию. Супруг просто однажды необдуманно стал соучредителем еще одного фонда, который занимался коммерческой деятельностью. Я об этом даже не знала». Светлана Журова

Как отметила Журова, супруг проявил определенную недальновидность, когда влез в эту историю.

«Ксения Собчак в своей передаче решила об этом рассказать. Но она потом пожалела, потому что действительно я к этому никакого отношения не имею. И мой недальновидный супруг тоже об этом ничего не знал, что это компания через много лет станет коммерческой структурой», — заявила Журова.