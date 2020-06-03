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Звездный гость

«Нереальная красавица»: Степаненко появилась на съемках шоу в желтом костюме и зеленом пиджаке

После серьезного внешнего преображения звезда сцены выбирает исключительно яркие и эффектные наряды.

«Нереальная красавица»: Степаненко появилась на съемках шоу в желтом костюме и зеленом пиджаке
Елена Степаненко. Фото: телеканал «Россия»

Бывшая жена сатирика Евгения Петросяна Елена Степаненко этой весной преподнесла своим поклонникам сразу два приятных сюрприза. Звезда юмора поразила своими бьюти-преображениями фанатов, представ перед ними постройневшей и помолодевшей, а также запустила авторское шоу на телеканале «Россия 1». Теперь поклонники могут наблюдать своего кумира еженедельно по пятницам и лицезреть яркую во всех смыслах Степаненко – для эфиров ведущая выбирает исключительно колоритные и эффектные наряды.

В очередном выпуске своего шоу «Еще не вечер» 67-летняя Степаненко появилась в по-настоящему летнем наряде. Она выбрала желтый костюм с брюками-трубами, а также удлиненный жакет цвета сочной зелени. Такой аутфит не просто подчеркнул стройность Степаненко, но и визуально удлинил ее рост, а также сделал еще свежее свою обладательницу. Подписчики оценили образ любимицы:

«Елена, вы прекрасна. Я вами восхищаюсь», «Елена Григорьевна вы просто нереальная красавица! Вам очень идёт зелёное пальто», «Обожаю ваш смех, это как отдельный вид искусства», — написали в комментариях.

В новом выпуске гостями Степаненко станут композитор Виктор Дробыш и певица Екатерина Шаврина.

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