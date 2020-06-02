Искусанный красавец: блогер Косенко на «Острове героев» потерял лицо

На телеканале ТНТ стартовало новое реалити-шоу о выживании на необитаемом острове. Участниками стали восемь медиа-звезд и блогеров: Тамара Турава, Владимир Маркони, Нелли Ермолаева, Сергей Косенко, Руслан Соколовский, Ирина Пинчук, Никита Atikin, Женя Искандарова. После первой ночи на острове они ощутили на себе все «прелести» жизни в первобытных условиях. По ним ползали мелкие насекомые, крабы и прочая живность, а также искусали песчаные блохи. Популярный блогер Сергей Косенко показал, что стало с его лицом на утро. Зрелище впечатляющее.

Напомним, после первых суток на острове шоу покинула Ирина Пинчук, экс-звезда телепроекта «Дом-2». Команда проголосовала против нее потому, что девушка никакой пользы коллективу не приносила, а лишь жаловалась на тяжелую жизнь на острове. Оставшимся семи блогерам предстоит провести еще неделю на Мого-Мого без теплой и уютной постели, любимой еды, а главное – без Интернета и гаджетов.