Крушила мебель, едва не прибила мать: у «американской дочери» Малинина произошел нервный срыв

У взрослой «американской дочери» Александра Малинина Киры Евдокимовой произошел нервный срыв. Девушка вот уже восемь лет не может добиться от знаменитого артиста признания родства. Невозможность объединиться с родителем и уехать на родину к любимому человеку довели девушку до слез. Так, на видео, обнародованном программой «Пусть говорят» Кира крушит журнальный столик, который стоит в гостиной квартиры Ольги Зарубиной. Вслед за мебелью на пол летит посуда.

«Ты меня держишь! Ты надо мной издеваешься», — кричала отчаявшаяся Евдокимова. Вразумить дочь у Зарубиной не вышло.

Сама Ольга считает: до такого состояния девушку довел несостоявшийся отец Александр Малинин. Однажды, когда Кира пыталась попасть к артисту в дом, охранники буквально вывели непрошеную гостью под «белы рученьки», наотрез отказываясь позвать хозяина особняка. Сама Евдокимова мечтает вернуться в Америку, где ее ждут друзья и возлюбленный, но улететь она не может из-за закрытых границ.

Зарубина также подметила: она готова показать дочь профильным специалистам. Если будет такая необходимость, Ольга готова на время пристроить Киру в психиатрическую лечебницу.

«Это состояние же может возвращаться? Она мне рассказала, что пропустила день свадьбы своей, и, наверно, считает меня виноватой в этом, потому что я не выполнила свое обещание. Она должна была прилететь на месяц, но все затянулось», — объяснила она.

Сама Кира в своем поведении ничего плохого не видит. Она подмечает, что любой человек хотя бы раз в жизни швырял мебель, а значит, на контроль со стороны врачей она не согласна.