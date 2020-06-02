«Мы начинаем КВН»: Галустян занял место Маслякова в новом шоу

Канал СТС запускает новую версию шоу «Детский КВН». Первый выпуск покажут 15 июня в 9:00.

Как сообщается на сайте телеканала, ведущим программы стал комик Михаил Галустян, а его партнершей на этом поприще — 8-летняя Ева Смирнова. При этом юным кавээнщикам понадобится поддержка за сценой, ею займется бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова.

«Но для меня это не работа, а стиль жизни. Драйв, оптимизм, креатив, вдохновение невозможно ни на что променять», — говорит актриса.

Организаторы отмечают, что в этой версии телеигры жюри не будет ставить оценки. Но решение, кто пройдет в следующих этап, все равно за ними. А судить шутки юного поколения будут самые настоящие звезды: Пелагея, Нюша, Дмитрий Хрусталев, Родион Газманов, Борис Грачевский, Лиза Арзамасова, Екатерина Скулкина, Эдгард Запашный, Вадим Галыгин и другие артисты.

«Согласился вести проект с горящими глазами. Кто бы мог подумать, что когда-нибудь скажу на камеру: «Мы начинаем КВН», — говорит Михаил Галустян.

Добавим, за возможность попасть в это шоу на Международном фестивале детских команд КВН в Анапе боролись 150 команд (около 1500 детей), прошли только 36. Это представители разных городов России. Ищите своих юных земляков и болейте за них!