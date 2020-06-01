Александр Васильев удивит зрителей «Модного приговора» своим «японским костюмом»

Журналисты выяснили, что именно зритель увидит на первой неделе июня в программе «Модный приговор» на Первом канале. Надежда Бабкина и Александр Васильев вернулись в эфир, чтобы в тандеме с Эвелиной Хромченко помочь женщинам обрести индивидуальность. Вдохновит их на это сам историк моды: так, в один из дней Александр примерит на себя черный блестящий костюм, очень напоминающий кимоно. Грудь эксперта украсят драконы — традиционное для восточной страны мистическое существо.

Понедельничной же героиней станет «супермама» Дарья. Женщина успевает не только воспитывать шестерых детей, но и готовить, слушать аудиоуроки, заниматься физкультурой и общаться с мужем. Во всей этой суматохе ей совершенно не хватает времени на себя, что глава семейства и решился исправить.

Во вторник в студии появится героиня, чей супруг оказался недоволен тем, что она избавилась от лишних килограммов. Мужчина мечтает вновь увидеть Алену в платьях с глубоким декольте. Текущее же положение дел он считает печальным и подмечает, что его вторая половинка все больше приобретает очертания «серой мыши». Возвращаться в прежнюю весовую категорию Алена не спешит, даже несмотря на увещевания партнера.

В среду и четверг героинями окажутся девушки, которые обе очень любят брюки. Первая – Ирина носит штаны, потому что так удобнее играть с сыном, вторая в принципе предпочитает мужеподобный стиль, который, по мнению родственников, мешает наладить личную жизнь.