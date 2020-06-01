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Звездный гость

Александр Васильев удивит зрителей «Модного приговора» своим «японским костюмом»

Звездная команда программы вновь воссоединилась, чтобы помочь женщинам найти свой стиль.

Александр Васильев удивит зрителей «Модного приговора» своим «японским костюмом»
Александр Васильев. Фото: Первый канал

Журналисты выяснили, что именно зритель увидит на первой неделе июня в программе «Модный приговор» на Первом канале. Надежда Бабкина и Александр Васильев вернулись в эфир, чтобы в тандеме с Эвелиной Хромченко помочь женщинам обрести индивидуальность. Вдохновит их на это сам историк моды: так, в один из дней Александр примерит на себя черный блестящий костюм, очень напоминающий кимоно. Грудь эксперта украсят драконы — традиционное для восточной страны мистическое существо.

Понедельничной же героиней станет «супермама» Дарья. Женщина успевает не только воспитывать шестерых детей, но и готовить, слушать аудиоуроки, заниматься физкультурой и общаться с мужем. Во всей этой суматохе ей совершенно не хватает времени на себя, что глава семейства и решился исправить.

Героиня "Модного приговора" Дарья
Героиня «Модного приговора» Дарья. Фото: Первый канал

Во вторник в студии появится героиня, чей супруг оказался недоволен тем, что она избавилась от лишних килограммов. Мужчина мечтает вновь увидеть Алену в платьях с глубоким декольте. Текущее же положение дел он считает печальным и подмечает, что его вторая половинка все больше приобретает очертания «серой мыши». Возвращаться в прежнюю весовую категорию Алена не спешит, даже несмотря на увещевания партнера.

В среду и четверг героинями окажутся девушки, которые обе очень любят брюки. Первая – Ирина носит штаны, потому что так удобнее играть с сыном, вторая в принципе предпочитает мужеподобный стиль, который, по мнению родственников, мешает наладить личную жизнь.

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