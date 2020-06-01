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Звездный гость

«Это другой нерв и азарт»: Пельш признался, что хочет вернуть в «Угадай мелодию» обычных людей

По словам ведущего, игра со звездами и участниками из народа сильно отличается.

«Это другой нерв и азарт»: Пельш признался, что хочет вернуть в «Угадай мелодию» обычных людей
Валдис Пельш скучает по обычным участникам своей телепередачи. Фото: Global Look Press

5 июня свой день рождения отметит известный телеведущий Валдис Пельш. Ему исполнится уже 53 года, но сам мужчина ощущает себя на 35. Об этом он рассказал в интервью изданию «Вечерняя Москва».

Журналисты спросили ведущего, почему на его передачу «Угадай мелодию» стали ходить одни звезды — раньше же ведь в ней участвовали обычные люди. Пельш предположил, что с такими участниками больше рейтинг, хотя лично для него важны не цифры, а качество программы. Валдис признался, что ему, как ведущему, было интереснее играть с участниками из народа, и он просил руководителей передачи хотя бы уравнять количество выпусков со знаменитостями и обычными людьми.

«Звезды прекрасны, но они ходят в программу не ради игры, а ради присутствия в ней. А когда люди играют на деньги, которые для них являются существенными, это другой нерв и азарт», — пояснил Пельш.

В том же интервью ведущий рассказал, что продолжает жить в России, потому что она наполнена множеством разнообразных удивительных мест и он еще объездил не все из них. Хотя родную Латвию мужчина любит не меньше.

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