Предложение руки и сердца в эфире! Чем удивит «Модный приговор» на этой неделе

«Лепить фрикадельки, слушать аудиоурок и приседать в утяжелителях одновременно? Легко!»

«Она не только супермама, но и супержена! Поэтому мы с моей компанией решили сделать ей подарок и преобразить!» — сообщил Владимир о своей супруге Дарье.

С его слов, в круговороте хлопот по уходу за шестью детьми у Дарьи совсем не остается времени на себя. Поэтому заботливый супруг решил взять ситуацию в свои руки.

«Лепить фрикадельки, слушать аудиоурок и приседать в утяжелителях одновременно? Легко!» — с улыбкой сообщила Дарья.

А ведь супругам пришлось пройти вместе непростой путь: победить онкологию у первой дочери, пережить тяжелую беременность вторым сыном, отдаться воспитанию младшей дочери с синдромом Дауна вопреки прогнозам всех врачей.

Даша полна любви и энергии, она окружила детей вниманием и заботой, все они посещают многочисленные кружки и секции.

Ведущие с трепетом отнеслись к истории героев, поставив их в пример всем телезрителям. Родион Газманов, приглашенный в студию независимым экспертом, исполнил для Даши и Владимира песню «Люси».

В финале программы Дарья была поражена своим преображением, а Владимир решил ей вновь сделать предложение о замужестве.

В её гардеробе одни серые бесформенные балахоны!

Во вторник в гостях у «Модного приговора» супруг, который недоволен тем, что его жена похудела.

Максим, любитель пышных форм, возмущен тем, что его жена похудела на двадцать кило. Мужчина, уверяет, что его жена стала похожа на серую мышь и перестала привлекать его как женщина.

В прошлом девушка носила яркие облегающие вещи, а сейчас в её гардеробе одни серые бесформенные балахоны. В магазинах его жена тянется к таким же невзрачным «кофтам». Плюс ко всему она стала донашивать вещи своей старшей сестры. Максим считает, что такой стиль ей совершенно не подходит.

А Алёна убеждена, что она сейчас в лучшей форме, чем раньше, и дело осталось за малым: только бока убрать. Стиль сестры она считает образцовым, поэтому с радостью берёт её наряды.

Девушка настойчиво занимается собой, ведь всю жизнь она страдала от огромного количества комплексов. Смогут ли стилисты убедить Максима, что и в новом весе Алёна может выглядеть эффектно и женственно?

«Ребёнок вырастет, а ты можешь остаться в одиночестве!»

Среда. «Он – моя вселенная, мой смысл жизни!» — говорит о своём 12-летнем сыне Ирина. О личной жизни героиня даже и не помышляет, полностью растворившись в обожаемом сыне.

Такому поведению есть объяснение – сын Леня невероятно похож на Ирину первую любовь, на мужчину, который трагически погиб много лет назад.

О том, что Ирине нужно подумать и о себе, о своем внешнем виде напоминает сестра Лариса: «Ребёнок вырастет, а ты можешь остаться в одиночестве! Но ведь ты — такая умница и красавица!»

Сестра уверена, что перевоплощение не помешает Ирине остаться отличной матерью для Лёни, а также найти нового избранника.

Устала бороться с «пацанским» стилем

В четверг в «Модном приговоре» две подруги. Наталья, крёстная младшего сына Светланы – Петра, устала бороться с «пацанским» стилем своей кумы.

«Характер у нее как у мужика, и внешность тоже под стать!» — возмущена Наталья. Она уверена, что пока Светлана соревнуется с противоположным полом за звание «лучшего из мужиков», личную жизнь ей не устроить.

Наталья хочет, чтобы у крестника Пети наконец появился папа, о котором так мечтает и часто спрашивает малыш.