«Потрясающее сходство у тебя с отцом»: подросшая дочь Абдулова рассказала, кем хочет стать

Женя Абдулова поразила Максима Галкина своим увлечением. Как оказалось, она уже дебютировала в кино.

Александр Абдулов ушел из жизни в 2008 году. Ему было всего 54 года. Артиста в последние годы жизни поддерживала супруга Юлия Абдулова. Она подарила актеру дочку Евгению. Сейчас девочке уже 13 лет. Она редко появляется на публике, как и вдова артиста. Однако на днях они стали героями передачи «Сегодня вечером». Супруга актера поделилась своими воспоминаниями о жизни со звездой.

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Друзья Абдулова отметили, что он был настоящим вихрем, который обуздать смогла только Юлия. Сама женщина призналась, что не сразу дала ответ актеру, когда он сделал ей предложение руки и сердца.

«Я не могла. Я тогда еще была замужем», — разоткровенничалась она.

Также вдова поделилась воспоминаниями, как рассказала Александру Гаврииловичу о беременности и как путешествовала с ним, имея очень большой живот.

Первой женой Абдулова была Ирина Алферова. Однако Юлия заверила, что они не обсуждали прошлую жизнь друг друга. Появилась в студии и подросшая дочка актера. Женя подросла и отрастила локоны.

«Потрясающее сходство у тебя с отцом, и с мамой. С отцом, наверное, больше», — отметил ведущий Максим Галкин.

Девочка рассказала, чем занимается в жизни.

«Я занимаюсь футболом, хочу поступить в какую-нибудь секцию. До этого я играла в школе», — поделилась девочка.

Она также поведала, кем хочет стать в будущем: «Либо актрисой, либо режиссером, либо оператором… Еще я люблю командовать, так что возможно буду режиссером…».

Девочка призналась, что любит командовать. Мама не ограничивает наследницу в выборе. Юлия призналась, что у ее дочери уже состоялся дебют в кино. Женя снялась у Аллы Суриковой, которая в свое время работала с Абдуловым.