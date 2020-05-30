Дочь Ефремова и Качалиной: «Когда твои родители – алкоголики, ты не особо их любишь»

19-летняя дочь актеров Михаила Ефремова и Ксении Качалиной Анна-Мария откровенно рассказала о пережитом насилии в семье. Необычная девушка появилась в студии программы «Секрет на миллион», чтобы раскрыть всю поднаготную звездных родителей. Особое внимание в своем повествовании она уделила тяжелым отношениям с матерью и пережитому физическому насилию, которому Качалина ее подвергала в более младшем возрасте.

Так, героиня рассказала, что когда ей было 11, мать на полгода изолировала ее от общества. Девочка круглые сутки находилась в комнате без возможности выйти оттуда. Тогда Качалина была уверена, что поступает правильно, и даже спустя время не осознала своей вины перед ребенком. В какой-то момент Анне-Марии удалось сбежать: школьница выкрала у матери ключи, а затем отправилась ночью по пустынной улице на квартиру к бабушке.

«Я не испытываю к своей матери особых дочерних чувств. Когда твои родители-алкоголики, ты не особо их любишь. Отец в открытую не признает, что у Ксении, моей матери, есть проблемы, он просто считает ее хорошей актрисой. Это немного безответственно и печально», — рассказала она в «Секрете на миллион».

Сейчас Ксения продолжает выпивать. Живет Качалина в катастрофических условиях: пол усеян мусором и различными отходами, повсюду валяются бутылки и фантики от конфет, которые артистка очень любит. С дочерью женщина видится, но встречи проходят без энтузиазма. Сама Анна-Мария мечтает когда-нибудь жениться на девушке. Она объясняет, что имеет не вполне традиционную ориентацию и не стесняется этого. Не отрицает она и возможности стать матерью, но ребенка Аня планирует взять из детского дома.