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«Раздавили ботинком»: первой из реалити-шоу «Остров героев» выгнали экс-звезду «Дома-2»

Второй день на проекте канала ТНТ оказался сложнее, чем первый.

«Раздавили ботинком»: первой из реалити-шоу «Остров героев» выгнали экс-звезду «Дома-2»
Шоу "Остров героев". Фото: телеканал ТНТ

Восемь блогеров и медийных персон на острове Мого-Мого в Панаме продолжают свои приключения. Второй день на необитаемой земле принес им новые испытания, а также первую еду, первые разочарования, признания и потери – в финале дня шоу покинула одна из участниц. Но обо всем по порядку.

Первая ночь для блогеров обернулась кошмаром – они оказались покусаны насекомыми. Их атаковали песчаные блохи. Еще в первом выпуске ведущий шоу Таир Мамедов заметил, что герои допустили большую ошибку, когда разбили свой лагерь в низине – вот и пришлось пожинать плоды своей неопытности.

«Еще одна ночь здесь, и у меня точно инсульт, инфаркт и эпилепсия начнется. Я не думала, что так жестко здесь в плане еды. Еще чуть-чуть, мне кажется, и я в депрессию какую-то войду» — жаловалась Ирина Пинчук, экс-участница «Дома-2».

Шоу "Остров герое". Ирина Пинчук. Фото: телеканал ТНТ
Шоу «Остров героев». Фото: телеканал ТНТ

Кстати, огонь спустя сутки пребывания на острове робинзоны так и не добыли, поэтому Мамедов им снова помог, с оговоркой, что это последний подарок от острова. Блогеры, наконец, сварили себе похлебку из крабов и впервые за сутки поели горячую пищу, а также пожарили бананы на костре. Но перед этим они сначала прошли испытание.

Поделившись на две команды по 4 человека, ребята поджигали 5 плотов на воде, каждый по очереди, а последний доставили на сушу. На нем располагался ключ, которым они открыли кольца для метания на колья. Команда, которая быстрее справилась с пятью колечками, победила. А четверо проигравших автоматически стали претендентами на вылет – это Тамара Турава, Ирина Пинчук, Никита Atikin и обладатель иммунитета Руслан Соколовский.

Шоу "Остров герое". Ирина Пинчук. Фото: телеканал ТНТ
Шоу «Остров героев». Фото: телеканал ТНТ

Уходя с испытания, герои получили от ведущего «Сундук откровений», в который должны скидывать записки с анонимными вопросами друг другу.

Вечером восьмерка островитян пришла на голосование. Прежде чем определить, кто покинет проект — Турава, Пинчук либо Atikin, — ребята стали отвечать на вопросы из «Сундука откровений». Причем, уклониться или не ответить на прозвучавшие обращения было запрещено. Так герои узнали, что Тамара Турава выгнала бы Нелли Ермолаеву, а также вступила бы в связь с Владимиром Маркони. Или с Сергеем Косенко. Или с Никитой Atikin. А вот Косенко не готов пойти по головам ради победы.

В ходе голосования кандидатами на вылет стали Ирина Пинчук и Никита Atikin. Участники объяснили такой выбор тем, что именно эти двое никак не проявили себя и не приносят пользы команде.

«Ира слишком нежная фиалка для этого острова», — аргументировала решение Женя Искандарова.

«Должен уйти Никита, потому что основное его занятие – это говорить, что нужно сделать, а самому не сделать ничего. Для нашего успешного проживания на этом острове он не приносит ничего», — объяснил Маркони.

Шоу "Остров герое". Фото: телеканал ТНТ
Шоу «Остров героев». Фото: телеканал ТНТ

В итоге большинство ребят решили, что уйти должна Пинчук. На что девушка даже обрадовалась. «Ты наша нежная фиалка», — крикнула ей вслед Искандарова.

«Которую вы раздавили ботинком«, — отметил Мамедов. И признался: «Если честно, я рад, что ушла Ира. И я буду каждый раз радоваться, когда будет уходить не замотивированный игрок. Надеюсь, что с каждым разом в вашей команде будет оставаться больше людей, готовых бороться, которые не будут хотеть уходить».

Ирина Пинчук
Ирина Пинчук. Фото: телеканал ТНТ

Сама Пинчук предполагала, что на острове будет намного легче. Но ее хватило всего на два дня. «Здесь нету человека, который был бы со мной на одной волне. Я в этом плане очень странный и замкнутый человек», — призналась девушка. Больше всего ей не понравилось за это время  постоянное чувство голода и отсутствие мягкой кровати.

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Владимир МаркониИрина ПинчукНелли ЕрмолаеваТаир МамедовШоу "Остров героев"
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