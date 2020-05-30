«Раздавили ботинком»: первой из реалити-шоу «Остров героев» выгнали экс-звезду «Дома-2»

Второй день на проекте канала ТНТ оказался сложнее, чем первый.

Восемь блогеров и медийных персон на острове Мого-Мого в Панаме продолжают свои приключения. Второй день на необитаемой земле принес им новые испытания, а также первую еду, первые разочарования, признания и потери – в финале дня шоу покинула одна из участниц. Но обо всем по порядку.

Первая ночь для блогеров обернулась кошмаром – они оказались покусаны насекомыми. Их атаковали песчаные блохи. Еще в первом выпуске ведущий шоу Таир Мамедов заметил, что герои допустили большую ошибку, когда разбили свой лагерь в низине – вот и пришлось пожинать плоды своей неопытности.

«Еще одна ночь здесь, и у меня точно инсульт, инфаркт и эпилепсия начнется. Я не думала, что так жестко здесь в плане еды. Еще чуть-чуть, мне кажется, и я в депрессию какую-то войду» — жаловалась Ирина Пинчук, экс-участница «Дома-2».

Кстати, огонь спустя сутки пребывания на острове робинзоны так и не добыли, поэтому Мамедов им снова помог, с оговоркой, что это последний подарок от острова. Блогеры, наконец, сварили себе похлебку из крабов и впервые за сутки поели горячую пищу, а также пожарили бананы на костре. Но перед этим они сначала прошли испытание.

Поделившись на две команды по 4 человека, ребята поджигали 5 плотов на воде, каждый по очереди, а последний доставили на сушу. На нем располагался ключ, которым они открыли кольца для метания на колья. Команда, которая быстрее справилась с пятью колечками, победила. А четверо проигравших автоматически стали претендентами на вылет – это Тамара Турава, Ирина Пинчук, Никита Atikin и обладатель иммунитета Руслан Соколовский.

Уходя с испытания, герои получили от ведущего «Сундук откровений», в который должны скидывать записки с анонимными вопросами друг другу.

Вечером восьмерка островитян пришла на голосование. Прежде чем определить, кто покинет проект — Турава, Пинчук либо Atikin, — ребята стали отвечать на вопросы из «Сундука откровений». Причем, уклониться или не ответить на прозвучавшие обращения было запрещено. Так герои узнали, что Тамара Турава выгнала бы Нелли Ермолаеву, а также вступила бы в связь с Владимиром Маркони. Или с Сергеем Косенко. Или с Никитой Atikin. А вот Косенко не готов пойти по головам ради победы.

В ходе голосования кандидатами на вылет стали Ирина Пинчук и Никита Atikin. Участники объяснили такой выбор тем, что именно эти двое никак не проявили себя и не приносят пользы команде.

«Ира слишком нежная фиалка для этого острова», — аргументировала решение Женя Искандарова. «Должен уйти Никита, потому что основное его занятие – это говорить, что нужно сделать, а самому не сделать ничего. Для нашего успешного проживания на этом острове он не приносит ничего», — объяснил Маркони.

В итоге большинство ребят решили, что уйти должна Пинчук. На что девушка даже обрадовалась. «Ты наша нежная фиалка», — крикнула ей вслед Искандарова.

«Которую вы раздавили ботинком«, — отметил Мамедов. И признался: «Если честно, я рад, что ушла Ира. И я буду каждый раз радоваться, когда будет уходить не замотивированный игрок. Надеюсь, что с каждым разом в вашей команде будет оставаться больше людей, готовых бороться, которые не будут хотеть уходить».

Сама Пинчук предполагала, что на острове будет намного легче. Но ее хватило всего на два дня. «Здесь нету человека, который был бы со мной на одной волне. Я в этом плане очень странный и замкнутый человек», — призналась девушка. Больше всего ей не понравилось за это время постоянное чувство голода и отсутствие мягкой кровати.