Безруков, Харатьян и Цискаридзе появятся на «Последнем звонке» телеканала «Россия»

Знаменитости вспомнят школьные годы и поделятся друг с другом забавными историями из юношества.

25 мая по всей стране прозвенели последние звонки. В скором времени вчерашние школьники перейдут на новый, более взрослый этап, и начнут подавать заявления на поступление в университеты. Телеканал «Россия» предложил знаменитостям вспомнить, какими они были в школьные годы, и поделиться впечатлениями от пережитого.

Так, в эфире программы «Последний звонок» Сергей Безруков, Дмитрий Харатьян и Николай Цискаридзе вспомнят, каким было время, когда они сами находились в статусе выпускников. На связь с артистами выйдут учителя и самые успешные школьники.

Познакомится зритель поближе и с героем «чуда на кукурузном поле» Дамиром Юсуповым, с деталями биографии Федора Бондарчука, Данилы Козловского и Натальи Водяновой. На «России» обещают – этот праздник объединит поколения уже 30 мая в 18:00. Ведущими торжественного вечера станут Дарья Златопольская и Андрей Малахов.