Джон Красински хочет продать свое шоу «Несколько хороших новостей»

Актер Джон Красински хочет продать права на свое популярное YouTube-шоу «Несколько хороших новостей» CBS. Как выяснилось, не все поклонники звезды рады такому решению своего кумира. Актер решил высказаться и объяснить свою позицию. Прежде всего, Красински никогда не намеревался продолжать шоу после восьми эпизодов. При этом создатель фильма «Тихое место» сделал уже 14 видеороликов и набрал 2,7 миллиона просмотров на YouTube в последнем выпуске, вышедшем на прошлой неделе. Плюс к этому, режиссер обрел почти три миллиона подписчиков на своем канале «Хороших новостей».

Красински заявил, что для производства шоу требуется больше работы, чем кажется на первый взгляд. По словам актера, сложновато писать сценарий, руководить и продюсировать с помощью всего пары помощников, тем более, что у него есть и основная работа режиссера, которую бросать он не собирается. Компания ViacomCBS, как сообщается, выиграла торг за права на шоу.

Как рассказал Красински, он получил самые добрые сообщения о том, как много этот проект значил для большинства зрителей.