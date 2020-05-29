Надежда Бабкина поинтересовалась у Васильева, что такое липосакция и где ей ее взять

Певица Надежда Бабкина в эфире программы «Модный приговор», который она ведет вместе с историком моды Александром Васильевым, поинтересовалась у коллеги, что такое липосакция.

Дело в том, что после выписки из больницы, где она лечилась от двустороннего воспаления легких, многие поклонники стали подозревать звезду, что она сделала некую омолаживающую операцию. Подписчики исполнительницы до сих пор не верят, как можно было скинуть за такой короткий срок свыше двадцати килограммов.

«Ты можешь мне сказать, что такое липосакция?» — обратилась Бабкина к Александру Васильеву. «Это когда жирок отсасывают!» — пояснил он соведущей по «Модному приговору». «Где мне его взять?» — резонно удивилась Бабкина.

Надо отметить, что сейчас «казачка Надя» выглядит действительно просто потрясающе. Объяснение, впрочем, есть. Долгое лечение вынудило ее отказаться от многих продуктов. Как говорил Александр Васильев, который также лечился в больнице от воспаления легких, он и сам скинул свыше пяти килограммов. Хотя, конечно, результаты его подруги не идут ни в какое сравнение.