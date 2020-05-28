«Ходить не могу»: Федосеева-Шукшина потеряла сознание перед встречей с внучкой

81-летняя Лидия Федосеева-Шукшина потеряла сознание перед встречей с внучкой Анной. Актриса должна была появиться в студии программы «Пусть говорят» для того, чтобы озвучить свою позицию по поводу скандальных апартаментов на Бочкова, однако в последний момент планы артистки изменились из-за самочувствия. По итогу, младшая дочь Федосеевой Ольга пришла на передачу, чтобы в одиночку отстаивать честь родительницы.

Родственнице пострадавшая рассказала, что ранним утром вышла из спальни, чтобы промочить горло. Шукшиной удалось дойти до кухни, а затем ноги актрисы подкосились, и она рухнула на пол. К счастью, в ту ночь с матерью ночевала Ольга – она прибежала на грохот и приложила все усилия, чтобы усадить мать на табуретку. Финальным этапом во всей этой истории стал приезд скорой.

«Ходить не могу, лежать не могу, стоять не могу, сидеть не могу. Вот такой ушиб сильный. Сзади все болит», — рассказала она.

Внучку Анну факт травмы бабушки расстроил. Девушка призналась – она рассчитывала посмотреть родственнице в глаза и поговорить с ней лично, поскольку уверена – Ольга делает все, чтобы настроить Федосееву-Шукшину против нее и остальных членов семьи. Со своей стороны же Анна намерена сделать все, чтобы вернуть артистке наследство писателя.