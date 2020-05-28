«У них будут красивые дети»: финалистка «Холостяка» Лиза Адаменко высказалась о Криворотове и его выборе

Девушка призналась в любви герою проекта, но его сердце уже было занято Барбарой Пино.

Седьмой сезон шоу «Холостяк» завершился для многих предсказуемо. Антон Криворотов, звездный стоматолог и музыкант, выбрал девушку, которая считалась его фавориткой на протяжении всего проекта – эффектную красотку Барбару Пино. И оказалось, что пара до сих пор вместе – зимой они вместе отдыхали на Бали, сейчас в самоизоляции проводят дни напролет вдвоем.

Модель Лиза Адаменко, финалистка шоу «Холостяк», до последнего надеялась, что Криворотов подарит заветное кольцо ей. Но чуда не произошло: она осталась одна.

Девушка по-настоящему влюбилась в героя, призналась в своих чувствах, но не получила взаимности. Сейчас она признается: за Антона ей очень радостно, ведь он нашел свою любовь.

«Я от этого счастлива, что человек, который мне близок и который так много для меня сделал, влюбился и определился с выбором. Я считаю, что у них все будет хорошо и будут очень красивые дети», — поделилась с порталом WomanJournal Адаменко.

Криворотов привлек Адаменко тем, что он одновременно и схож с ней, и кардинально отличается. И она уверена, что при таких условиях союз становится сбалансированным.