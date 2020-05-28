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Суханкина, Бледанс и Кононова откровенно расскажут о непростом пути к материнству в спецпроекте «Домашнего»

Выход программы приурочен к Международному дню защиты детей.

Суханкина, Бледанс и Кононова откровенно расскажут о непростом пути к материнству в спецпроекте «Домашнего»
Маргарита Суханкина/Фото: телеканал "Домашний"

Маргарита Суханкина, Эвелина Бледанс, Татьяна Кононова и другие знаменитые женщины откровенно расскажут о собственном непростом пути к материнству в спецпроекте телеканала «Домашний». Выход программы«Выбор матери»  вещательная компания приурочила к Международному дню защиты детей, который в стране будет отмечаться 1 июня.

Эвелина Бледанс с сыном Семеном
Эвелина Бледанс с сыном Семеном/Фото: телеканал «Домашний»

Ожидается, что многие звездные мамы поделятся своими историями непростого выбора в пользу детской жизни. Кто-то из героинь в свое время вынужден был усыновить ребенка с особенностями развития, кто-то предпочел появление особенного малыша хирургическому вмешательству, а некоторые рисковали жизнью, чтобы их наследник выжил. В пресс-службе «Домашнего» подмечают – каждая история – сложный путь, каждая из прошедших его была вознаграждена безграничной любовью.

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«Выбор матери»Канал «Домашний»Маргарита СуханкинаНовости googleособенные детиЭвелина Блёданс
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