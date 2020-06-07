«Напоминает шоу Малышевой»: зрители раскритиковали «Галилео» с Маркони

Недаром говорят, что первый блин комом. После выхода шоу «Галилео с Владимиром Маркони» на сайте канала СТС появились десятки негативных комментариев.
Пользователи Сети, недовольные стилем ведения Маркони, требуют вернуть прежнего ведущего Александра Пушного. Мы собрали для вас как негативные, так и позитивные отзывы на YouTube и официальном сайте канала СТС. Начнем с сообщений зрителей, выступающих против Владимира Маркони.
«Испортили любимое шоу детства»
«Только что просмотрел выпуск нового Галилео. Полное разочарование, новый ведущий вообще не западает в душу, Пушной был гораздо лучше, придурковатого вида (не в обиду), интересно рассказывал, харизма гораздо лучше чем у Маркони. Связанности сюжетов нет от слова совсем, очень обидно что Галилео теперь скатилось на уровень Википедии на минималках. Очень зря вы выбрали Маркони в качестве ведущего, очень зря человека озвучивающего закадровый голос, очень зря построение сюжета серий и очень зря не сделали захватывающую музыкальную тему заставки. Слишком теперь неприятно смотреть новое Галилео. Любимое шоу детства так испортить, надо было еще постараться»
«Пушной был гораздо лучше. Любимая передача детства. Хотя бы это помощь в подготовке ЕГЭ. Первый блин комом. Удачи в начатом !!! )))»
«Маркони вообще не вывозит, а вместе с тем ещё и портит впечатление от передачи. Понятна задумка, что программа рассчитана на молодое поколение хотя бы это помощь в подготовке ЕГЭ, задумка хорошая. Крастер хорошо подходит для этой передачи: понятно объясняет, от него шутки звучат уместно (не то, что от Маркони, ему не хватает харизмы Пушного от слова совсем). Но в обоих этих «подкастах» слишком большой темп подачи информации, из-за чего немного теряется информативность. Но все это меркнет на фоне того, как нелепо смотрится Маркони в роли ведущего этой программы. Уж лучше верните Пушного, ну или Крастера поставьте как ведущего».
«Маркони вообще не подходит для этой программы. Выглядит, как Деревянка. Плохо шутит, тарабанит напечатанный текст и не более. Кроме блеклой улыбки, не способен вызвать у тебя другие эмоции. Пушной был куда лучше. Хотелось бы написать, что: «Любя старое — уважаю новое», но я, скорее, разочарован в новом».
«Что-то больше стало на шоу Малышевой похоже. Лучший момент передачи — когда Даня Крастер появляется, лучше бы он и вёл всё шоу, раз Пушного решили убрать».
«Передача, в принципе, неплохая, но кроме формата, от «Галилео» в ней ничего нет. Если играть на ностальгии, то нужно возвращать и ведущего, и старые рубрики, все. Если делать новую познавательную передачу, то и назвать нужно по-новому, чтобы не хотелось сравнивать».
«По-моему, самые адекватные участники этой передачи – это Даня Крастер и поросенок».
«Владимир Маркони еще раскроется»
Впрочем, было бы несправедливо заканчивать эту статью на столь минорной ноте. Как человек, который общался с Владимиром Маркони в рамках интервью, отмечу, что он был очень воодушевлен ролью ведущего, доверенной ему. Пылал энтузиазмом привнести в шоу что-то новое и полезное. Ведь дело может быть даже не в харизме и шутках Маркони…
Просто наши люди вообще тяжело переживают любые перемены. Но, как сказал Федор Достоевский: «Человек – подлец, ко всему привыкает».
« Здравствуйте, команда СТС! Я пришел сюда без какого либо хейта. Просто хочу сказать любителям Александра Пушного: «Да, я тоже любил эту программу в детстве, обожал Пушного за его подачу, шутки и харизму». Просто версий, почему нет того, чего мы хотим, может быть множество. Я же решил для себя, что дождусь выхода программы «Галилео», оценю и потом скажу свое мнение насчет нового формата телепередачи. Команда СТС следит за просмотрами телешоу и думаю, что они будут делать для себя выводы, как люди воспринимают новый формат шоу. А возобновившим программу хочу сказать: «Спасибо», что вы хоть как-то смогли вернуть проект «Галилео». Как только я узнал эту новость, сразу погрузился в ностальгию, и вспыхнули приятные воспоминания. Спасибо!»
«Мне программа понравилась, я посмотрел все эпизоды прошлой программы с1 по 1084 и новый. Считаю, что с Пушным было лучше, но и с Владимиром Маркони тоже очень хорошо, слегка переиграно, но лучше, чем ничего. И я буду смотреть с удовольствием новую программу»
«В целом неплохо, по духу как раз подходит под старое. Крастер подходит в роль экспериментатора, а Маркони еще раскроется. Удачи данному проекту!»
«Знать все на свете нереально, но я мечту свою лелея, решу проблему гениально, я подключаюсь к Галилео».
«Отличное шоу. И не надо сравнивать его со старым «Галилео», его уже не вернуть».