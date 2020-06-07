«Напоминает шоу Малышевой»: зрители раскритиковали «Галилео» с Маркони

Недаром говорят, что первый блин комом. После выхода шоу «Галилео с Владимиром Маркони» на сайте канала СТС появились десятки негативных комментариев.

Пользователи Сети, недовольные стилем ведения Маркони, требуют вернуть прежнего ведущего Александра Пушного. Мы собрали для вас как негативные, так и позитивные отзывы на YouTube и официальном сайте канала СТС. Начнем с сообщений зрителей, выступающих против Владимира Маркони.

«Испортили любимое шоу детства»

Danila Vasilyev:

«Только что просмотрел выпуск нового Галилео. Полное разочарование, новый ведущий вообще не западает в душу, Пушной был гораздо лучше, придурковатого вида (не в обиду), интересно рассказывал, харизма гораздо лучше чем у Маркони. Связанности сюжетов нет от слова совсем, очень обидно что Галилео теперь скатилось на уровень Википедии на минималках. Очень зря вы выбрали Маркони в качестве ведущего, очень зря человека озвучивающего закадровый голос, очень зря построение сюжета серий и очень зря не сделали захватывающую музыкальную тему заставки. Слишком теперь неприятно смотреть новое Галилео. Любимое шоу детства так испортить, надо было еще постараться»

Dmitry Volegov:

«Пушной был гораздо лучше. Любимая передача детства. Хотя бы это помощь в подготовке ЕГЭ. Первый блин комом. Удачи в начатом !!! )))»

Dmitry Kirov:

«Маркони вообще не вывозит, а вместе с тем ещё и портит впечатление от передачи. Понятна задумка, что программа рассчитана на молодое поколение хотя бы это помощь в подготовке ЕГЭ, задумка хорошая. Крастер хорошо подходит для этой передачи: понятно объясняет, от него шутки звучат уместно (не то, что от Маркони, ему не хватает харизмы Пушного от слова совсем). Но в обоих этих «подкастах» слишком большой темп подачи информации, из-за чего немного теряется информативность. Но все это меркнет на фоне того, как нелепо смотрится Маркони в роли ведущего этой программы. Уж лучше верните Пушного, ну или Крастера поставьте как ведущего».

Elaster Killer:

«Маркони вообще не подходит для этой программы. Выглядит, как Деревянка. Плохо шутит, тарабанит напечатанный текст и не более. Кроме блеклой улыбки, не способен вызвать у тебя другие эмоции. Пушной был куда лучше. Хотелось бы написать, что: «Любя старое — уважаю новое», но я, скорее, разочарован в новом».

Kirill Malyshev:

«Что-то больше стало на шоу Малышевой похоже. Лучший момент передачи — когда Даня Крастер появляется, лучше бы он и вёл всё шоу, раз Пушного решили убрать».

Alexandra Kokovushkina:

«Передача, в принципе, неплохая, но кроме формата, от «Галилео» в ней ничего нет. Если играть на ностальгии, то нужно возвращать и ведущего, и старые рубрики, все. Если делать новую познавательную передачу, то и назвать нужно по-новому, чтобы не хотелось сравнивать».

Zero Zero:

«По-моему, самые адекватные участники этой передачи – это Даня Крастер и поросенок».

«Владимир Маркони еще раскроется»

Впрочем, было бы несправедливо заканчивать эту статью на столь минорной ноте. Как человек, который общался с Владимиром Маркони в рамках интервью, отмечу, что он был очень воодушевлен ролью ведущего, доверенной ему. Пылал энтузиазмом привнести в шоу что-то новое и полезное. Ведь дело может быть даже не в харизме и шутках Маркони…

Просто наши люди вообще тяжело переживают любые перемены. Но, как сказал Федор Достоевский: «Человек – подлец, ко всему привыкает».

Ыенрае Екныерквн

« Здравствуйте, команда СТС! Я пришел сюда без какого либо хейта. Просто хочу сказать любителям Александра Пушного: «Да, я тоже любил эту программу в детстве, обожал Пушного за его подачу, шутки и харизму». Просто версий, почему нет того, чего мы хотим, может быть множество. Я же решил для себя, что дождусь выхода программы «Галилео», оценю и потом скажу свое мнение насчет нового формата телепередачи. Команда СТС следит за просмотрами телешоу и думаю, что они будут делать для себя выводы, как люди воспринимают новый формат шоу. А возобновившим программу хочу сказать: «Спасибо», что вы хоть как-то смогли вернуть проект «Галилео». Как только я узнал эту новость, сразу погрузился в ностальгию, и вспыхнули приятные воспоминания. Спасибо!»

Alexey Stolbov:

«Мне программа понравилась, я посмотрел все эпизоды прошлой программы с1 по 1084 и новый. Считаю, что с Пушным было лучше, но и с Владимиром Маркони тоже очень хорошо, слегка переиграно, но лучше, чем ничего. И я буду смотреть с удовольствием новую программу»

Kanashī Harinezumi

«В целом неплохо, по духу как раз подходит под старое. Крастер подходит в роль экспериментатора, а Маркони еще раскроется. Удачи данному проекту!»

Создатель:

«Знать все на свете нереально, но я мечту свою лелея, решу проблему гениально, я подключаюсь к Галилео».

Булат Богданов: