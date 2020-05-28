Дочь Барановской станцует, а сыновья певицы Зары споют в рамках проекта «Dетский Dэнс» на «Муз-ТВ»

Приближается лето, а вместе с ним и один из самых добрых праздников — День защиты детей. В честь такого события телеканал «Муз-ТВ» запускает специальный проект «Dетский Dэнс» — большой музыкальный нон-стоп с любимыми клипами юных зрителей.

В первый день лета на канале будет создана праздничная атмосфера. Подрастающее поколение сможет управлять эфиром. Весь день будут транслироваться клипы, которые дети сами выбрали, а также они передадут приветы из разных уголков страны.

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К слову, каждый ребенок может увидеть себя с телеэкрана в этот день. Для этого юному зрителю нужно лишь записать приветы близким, а также спеть или станцевать. Видео следует загрузить на сайт телеканала и оставить музыкальную заявку. Самые интересные видеоролики попадут в эфир «Муз-ТВ» вместе с клипами любимых артистов.

Также добавим, что наследники звезд уже приняли участие в музыкальном управлении телеканала — «Dетском Dэнсе». Сыновья Зары, Даниил и Максим, передали свои приветы одноклассникам и заказали хит — песню мамы.

Также не поленились записать видео дети телеведущей Юлии Барановской. Ее сыновья Арсений и Артем поздравили зрителей с началом лета, а дочка Яна зажигательно станцевала под любимую композицию.

Кроме того, своими талантами похвастались и передали приветы дети певицы Жасмин, Александра Реввы, Яны Рудковской и Евгения Плющенко. Зрители услышат их теплые слова.

Смотрите глобальный музыкальный нон-стоп «Dетский Dэнс» 1 июня на «Муз-ТВ».