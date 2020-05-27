«Про Урганта все вырежем»: Корчевников потроллил коллегу во время записи «Судьбы человека»

Ведущий программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» Борис Корчевников потроллил своего коллегу с Первого канала Ивана Урганта. В гости к Корчевникову пожаловала популярная актриса Анна Уколова. Она сразу предупредила, что за последние 20 лет дала всего два интервью. Причем оба Ивану Урганту, которого она очень любит и уважает.

«Вот сейчас пришла на свое третье интервью. В эфире вашей программы вообще можно произносить имя Ивана Урганта?» — спросила актриса.

Корчевников сначала заметил, что не видит в этом ничего страшного. Однако затем неожиданно изменил свое мнение. «Про Урганта все вырежем», — сказал Корчевников, но слова не сдержал.

Отметим, что Уколова принесла в подарок Корчевникову домкрат, от чего ведущий пришел в неописуемый восторг. «Борис, вы такой хороший, прекрасный. Я считаю,что вам нужен домкрат», — сказала она. «Но у меня нет машины», — отреагировал ведущий. «Да ничего. Купим мы вам машину», — заметила актриса. «Я забыл все вопросы, которые хотел вам задать», — сказал растерянный таким презентом Корчевников.