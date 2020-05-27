«Мой мальчик золотой»: Гузеева расплакалась, услышав страшную историю жениха

Василий, пришедший на «Давай поженимся!», в детстве съел собаку, чтобы не умереть с голоду.

Пожалуй, еще никогда Лариса Гузеева не была так растрогана во время шоу «Давай поженимся!». В студию Первого канала пришел Василий, стропальщик 27 лет, который поведал свою печальную историю. Ведущую программы редактора, естественно, заранее познакомили с ней, поэтому она встретила парня со словами: «Мой мальчик, золотой мой, я сейчас расплачусь». И попросила гостя рассказать свою историю.

Судьбе молодого строителя, действительно, не позавидуешь. Его родила мать-алкоголичка, уже побывавшая на тот момент в местах заключения. Родители регулярно пили и избивали своих детей (всего их было трое). «Питались тем, что на пол упало фактически. Однажды я съел собаку, а ее шкурой прикрывался, чтобы не замерзнуть», — поведал Вася.

В какой-то момент мать попыталась зарезать собственного сына, но мальчика прикрыл своим телом его дед. Он умер, а горе-родительница опять отправилась в колонию. Потом Вася попал в детский дом, а отец тоже скончался.

Слушая эту душещипательную историю, вся студия еле сдерживала слезы. А Лариса Гузеева все-таки расплакалась. «Не могу», — сказала она.