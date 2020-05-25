«Ему нужна зрелая женщина»: завоевавшая сердце Криворотова Барбара Пино порассуждала о рождении общих детей

Модель призналась, что принимала участие в реалити-шоу в первый и последний раз.

Завоевавшая сердце холостяка Антона Криворотова модель Барбара Пино порассуждала о рождении общих детей. Напомним, кольцо на палец девушке стоматолог надел в минувшее воскресенье, 24 мая. Позже ребята появились вместе в прямом эфире, где Антон подметил, что они с Барбарой практически не расстаются. Выглядела пара очень счастливой.

Сразу после победы над Лизой Адаменко Барбара дала порталу Teleprogramma.pro интервью, в котором рассказала, что принимала участие в реалити-шоу первый и последний раз. Секретом же своей победы Барбара считает обычное понимание — ей удалось осознать, чего хочет Антон на самом деле.

«Думаю, с одной стороны, Лиза Адаменко ему вполне подходит, но узнав его получше, я поняла, в чем он нуждается больше всего. Ему нужна более зрелая женщина», — подметила она.

Сейчас ребята стараются наслаждаться друг другом. Не исключено, что в будущем Барбара и Антон станут родителями, однако, сама девушка подмечает: прежде, чем заводить наследников, она должна быть уверена в своем партнере.

«Насчет детей — это очень тонкий момент. Доверие и уверенность в партнере — только так можно создать полноценную семью», — резюмировала она.