«Я все испортил»: Алексей Барабаш объяснил, почему расстался с Натальей Бурмистровой

Актер Алексей Барабаш в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснил, почему развелся со своей второй супругой актрисой Натальей Бурмистровой. Вместе они были около четырех лет. Детей в этом браке не было.

«Это была любовь. Мы познакомились на съемочной площадке. Но это печальная история. Здесь я все испортил. Вина целиком на мне. Мы были счастливы. Но однажды я поступил очень нехорошо в отношении Натальи. Она очень чувствительный человек. Однажды в порыве ссоры я сказал, что не люблю ее и никогда не любил. Она посмотрела на меня и сказала: «Что?» Это кажется детским садом, но после этого все закончилось». Алексей Барабаш

Как сказал актер, Бурмистрова услышала от него то, чего никогда не ожидала услышать. «После этого момента наши отношения стали охлаждаться. Она стала искать увлечения на стороне. Занялась йогой. И так потихоньку-полегоньку все обросло рутиной и нелюбовью. В итоге мы расстались», — сказал он.

Сегодня актер понимает, что его фраза всего лишь эмоции. Но эти слова попали в самое сердце человека, который их не забыл и его не простил.