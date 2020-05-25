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Что общего у трамвая и программы «Давай поженимся»: в шоу «Где логика?» блогеры столкнутся с певицами

Николай Соболев и  Дмитрий Масленников померяются интеллектом с Юлией Савичевой и Мари Краймбрери.

Что общего у трамвая и программы «Давай поженимся»: в шоу «Где логика?» блогеры столкнутся с певицами
Шоу "Где логика?". Фото: ТНТ

В новом выпуске шоу «Где логика?» на канале ТНТ российские блогеры из списка Forbes, Николай Соболев и  Дмитрий Масленников, сойдутся в битве с прекрасными певицами Юлией Савичевой и Мари Краймбрери.

Напомним, Николай Соболев в 2018 году находился в списке Forbes на шестом месте, сейчас же он немного ослабил свои позиции и вообще подумывает покинуть пространство Youtube и начать заниматься чем-то новым, возможно даже удивит своих фанатов вокальными данными. Его коллега Дмитрий Масленников в данный момент на 12-м месте среди блогеров в списке Forbes. Он специализируется на поиске сверхъестественных существ и призраков в самых загадочных местах этой планеты. Пока безуспешно.

Певица Юлия Савичева радует своих слушателей живыми выступлениями и альбоми уже более 16 лет. Не забывает звезда и о воспитании дочки, которой всего два года. Помогать Юле одержать победу над мужчинами будет певица Мари Краймбрери, которая совсем недавно выпустила свой новый хит «Пряталась в ванной».

Если вы всегда мечтали узнать, что общего у трамвая и программы «Давай поженимся», а также чем похожи певец Фейс и юморист Петросян, смотрите шоу «Где логика?» в понедельник, 25 мая в 21:00 на ТНТ.

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Дмитрий МасленниковКанал ТНТМари КраймбрериНиколай СоболевНовости googleНовости телевиденияпрограмма "Где логика?"Юлия Савичева
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