«Все делал, чтобы детей не было»: Эдгард Запашный удивил откровенным признанием

43-летний дрессировщик Эдгард Запашный сделал откровенное признание. Много лет артист цирка всеми доступными способами избегал возможности стать отцом. Сейчас в это поверить достаточно трудно, ведь Запашный-старший с успехом воспитывает двоих дочерей– Стефанию и Глорию, а также сына Даниэля. Обе девчонки трудятся в цирке у папы и мечтают стать гимнастками.

Лере Кудрявцевой Эдгард рассказал – о детях он думал с содроганием. Все изменилось после того, как стало известно о беременности Ольги.

«Я очень долго в своей жизни отвергал идею быть отцом. Делал все, чтобы детей у меня не было. Я не видел себя папой. Не видел себя человеком, который способен дать жизнь и отвечать за кого-то еще. Но когда я стал папой, я понял, насколько это прекрасно. Сегодня, если у меня еще будет 10 или 20 детей, я буду только счастливее от этого. Мне нравится, что у меня есть дети», — рассказал он.

Несмотря на счастливый статус, Эдгард жениться на своей пассии Ярославне не спешит. Младший же брат Аскольд давно и счастливо живет в браке, воспитывая двух девочек – Еву и Эльзу. Запашный не исключил – когда-нибудь в его жизни обязательно появится сын.

«Я мечтаю, чтобы у меня были мальчишки. Но тут как Бог даст. Я не ограничивал себя, заводя двух детей», — резюмировал он.