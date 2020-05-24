Все остались живы: первый день на проекте «Остров героев» завершился сюрпризом

Восьми блогерам и медиа-персонам предстоит провести несколько дней на необитаемом острове. И в первый же день кто-то из героев на проекте успел поругаться, заблудиться, затосковать по дому и комфорту и оказаться самым слабым из коллектива.

По условиям шоу каждому участнику можно было взять лишь один предмет на остров, кроме личных вещей, который бы помог в вопросах выживания. И таковыми, по мнению героев, оказались: упаковка туалетной бумаги, набор веревок, настенные часы, две кастрюли, тент, фонарик и книга. Попытки пронести на остров зажигалки и телефоны не увенчались успехом – каждый участник прошел тщательный досмотр перед отправкой на остров.

В первый день участников ждали испытания. Им нужно было разбить лагерь и ночлег, развести огонь, добыть еду и воду. С последней им помог Таир Мамедов, ведущий шоу. Кстати, из-за воды случилась первая ссора. Экс-звезда «Дома-2» Нелли Ермолаева поругалась с блогером Русланом Соколовским и обвинила его в том, что он «ничего не делал весь день». Именно против него брюнетка и проголосовала вечером.

Тщетно пытаясь развести костер, телеведущий Владимир Маркони и блогер Женя Искандарова решили принести хоть какую-то пользу коллективу и отправились добывать кокосы. Захватив мачете, герои ушли и заблудились. Их не было в лагере полдня, и чудом в сумерках они смогли набрести на «лобное место» — растерянные и… потерявшие мачете. Ведущий отчитал их, а также оставшихся в лагере участников за то, что те не забили тревогу.

Финалом первого выпуска стало голосование на определение самого слабого члена коллектива. Им, по мнению большинства, оказался Руслан Соколовский. Однако, он не покинул шоу, как того ожидали остальные герои. Таир Мамедов достал амулет и сказал:

«Эта вещь в какой-то момент может спасти любого из вас, — и обратился к Руслану: «Я считаю, что ты заслуживаешь второго шанса. Я даю тебе этот «иммунилет». Это означает, что на следующей церемонии Руслану ничего не угрожает и против него нельзя будет голосовать».

Претендента на вылет участникам предстоит выбирать каждый день.