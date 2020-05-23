«Я в отношениях»: 54-летняя Валентина Легкоступова впервые за долгое время появилась на ТВ

Валентина Легкоступова была звездой 80-х. Ее хит «Ягода-малина» звучал из каждого телевизора и радиоприемника. Также она работала в театре под управлением Льва Лещенко. Но в 2014 году переехала на остров Тенерифе и занималась риэлторской деятельностью на Канарах. Последние же два года певица живет в Феодосии. 54-летняя женщина стала героиней передачи «Привет, Андрей!». Она впервые за долгое время появилась на ТВ.

Легкоступова поразила публику своим моложавым видом. В черном наряде она блеснула стройной фигурой. Женщина исполнил песню, которая принесла ей известность. А в беседе с Андреем Малаховым она рассказала, чем теперь занимается. Артистка объяснила, почему исчезла с телеэкранов — стала мамой. Также она заверила, что у нее было совсем маленькое риэлторское прошлое. «Я так хорошо владею своей профессией и профессией преподавателя, что мне не нужно заниматься еще какой-либо деятельностью», — заверила блондинка. Малахов припомнил, что она трудилась в академии наук имени Гнесиных.

«Уже не преподаю. Сейчас наслаждаюсь жизнью. Я, Андрюш, сейчас увлеклась очень серьезно яхт спортом. Я уже принимала участие в международных соревнованиях в Макао, в Монте-Карло. Это международные регаты. Это безумно интересный вид спорта», — поделилась звезда.

На кадрах с отдыха Легкоступова была замечена с мужчиной. Однако певица заявила, что это ее бывший муж Алексей Григорьев. Телеведущий поинтересовался, какой теперь статус у артистки. «Я в отношениях», — призналась Валентина Валерьевна. Примечательно, что она призналась, что для нее секс-символом всегда был Валерий Леонтьев. Однако имя своего возлюбленного певица оставила в тайне.