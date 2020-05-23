«Кто-то падал, кто-то был на грани»: Федорова рассказала о курьезе во время съемок «Маски»

42-летняя Оксана Федорова спустя месяц решилась рассказать о курьере во время съемок проекта «Маска». Напомним, финал костюмированного, песенного представления зрители увидели 26 апреля, тогда же определился и победитель – им стал Анатолий Цой. Позже выяснилось, что помимо главной тайны – кто скрывается под маской, были и другие.

Так, «Мисс Вселенная» припомнила, что для многих участие в «Маске» стало тяжелым испытанием. Не обошел курьез и саму Оксану. Модель припомнила, что во время песни «Экспонат» мотоцикл, на котором она сидела, поехал в противоположную от нужного места сторону.

«Мы не репетировали, как я буду слезать с мотоцикла, потому в костюме сделать это было тяжело. Кто-то из участников во время выступлений падал со сцены, кто-то был на грани….», — вспоминает Федорова в разговоре с newinform.

Главной же неожиданностью Оксана вслед за Анатолием Цоем назвала появление в проекте Антона Лирника. Федорова и представить не могла, что резидент Comedy Club может настолько превосходно себя показать. Костюм же Льва телеведущая назвала самым эффектным.