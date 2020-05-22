«Переживут те, кто зарабатывает больше 15 миллионов»: об убытках звезд в документалке «Шоу-бизнес на карантине»

Звезды рассказали о своих переживаниях касательно заработка в новом документальном фильме «Шоу-бизнес на карантине». Журналисты телеканала «Муз-ТВ» провели авторское расследование, в рамках которого поговорили с представителями отечественного шоу-бизнеса и выяснили, сколько потеряли Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Виктор Дробыш и другие в условиях пандемии. Так, Лепс признался, что очень нервничает из-за отмены концертов, а Дробыш провел специально для корреспондентов примерные подсчеты потерь исполнителей в месяц.

«Если учесть, что за концерт артист может зарабатывать от 1 до 3 миллионов, а у него 10-20 концертов в месяц — вот и считайте», — растолковал он.

Гендиректор Black Star Пашу подметил – при коронавирусе выживут только самые крупные «акулы». В остальных случаях ситуация многократно печальнее.

«Если глобально, то есть два источника дохода для артиста – это стриминг и рекламные поступления. И тот и другой доход еще есть у тех артистов, у которых каталог большой и популярный. Они получают в квартал больше 15 миллионов рублей, им будет просто пережить, даже с учетом того, что гастрольная деятельность будет приостановлена до сентября или до конца года», — ввел в курс дела он.

Создатели проекта специально для портала Teleprogramma.pro рассказали, что идея проекта реализовывалась согласно всем нормам безопасности. Со звездами корреспонденты общались дистанционно, а во время благотворительных поездок с Анатолием Цоем и Нюшей ездили в масках и перчатках, усиленно соблюдая дистанцию. Последние, к слову, тоже очень переживают из-за отмены концертов. Так, победивший в «Маске» Цой признался – мысли о том, что он долго будет сидеть дома, очень его пугают, а Юлианна Караулова и вовсе заявила – она с тоской наблюдает из окна на чудесной погодой и в полной мере осознает невозможность выйти на улицу.

Еще больше сведений о финансовых потерях знаменитостей можно узнать из документального расследования «Шоу-бизнес на карантине: Выживут ли звезды?» в субботу 23 мая в 13:40 на «Муз-ТВ».