Дачные будни: Гузеева помирит домочадцев, а Барбье обустроит быт

Многие российские семьи самоизолировались за городом. Как добиться домашнего уюта и перестать конфликтовать с родными, расскажут ведущие Первого канала в новом проекте «На дачу!».

В ближайшие выходные, 23 и 24 мая, на Первом канале состоится премьера программы «На дачу!». Известные телеведущие Наташа Барбье и Лариса Гузеева помогут привести в порядок не только загородный быт, но и семейные отношения.

В субботу, 23 мая, Барбье расскажет, как навести лоск дома и в саду. Эксперт в сфере дизайна интерьеров и ландшафтов поможет Розе Сябитовой разбить японский сад, Татьяне Веденеевой – построить патио с мангалом, а Елене Прокловой – теплицу. В программе прозвучат ценные советы от биологов, дизайнеров и других специалистов по организации пространства и быта.

А на следующий день, 24 мая, Гузеева отправится к изолировавшейся на одной даче семье из 13 человек. Это несколько поколений под одной крышей: мама, папа, три дочери с мужьями и пятеро детей. За время нахождения на 13 сотках дачного участка все друг от друга устали, да еще и четыре хозяйки не найдут общего языка на одной кухне.

Гузеева со всеми поговорит, рассудит, помирит и объяснит, что в это непростое время самоизоляции главное – принятие и понимание. Телеведущая польет цветы, загонит гусей, приготовит на обед три блюда и банановый десерт и соберет всю семью за одним столом.

Смотрите премьерные выпуски нового проекта «На дачу!» 23 и 24 мая в 13:40 на Первом канале.