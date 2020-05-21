Сергей Лазарев о коллегах: «Многим в нашем шоу-бизнесе не хватает вкуса»

37-летний артист не стесняется критиковать людей, с которыми появляется на одной сцене. В новом выпуске программы «Однажды» можно будет в этом убедиться.

37-летний Сергей Лазарев публично раскритиковал коллег по шоу-бизнесу. В новом выпуске проекта «Однажды», который зритель увидит уже в грядущее воскресенье, 24 мая, счастливый отец двоих детей поделится секретами своей интимной жизни, а заодно порассуждает о собственной карьере. На сцене Лазарев выступает вот уже 20 лет, и, как признавалась его бывшая возлюбленная Лера Кудрявцева, Сергей буквально живет ради того, чтобы выступать. Однако в судьбе исполнителя был момент, ради которого ему пришлось сделать творческую паузу.

Не стесняется Сергей и высказываться по поводу своих коллег по сцене. Все знают Лазарева как человека чуткого, прямолинейного и эмоционального. Поэтому вряд ли кто-то может упрекнуть певца в заносчивости. Однако озвученная реплика может спровоцировать немалые споры.

«На мой взгляд, многим, действительно, в нашем шоу-бизнесе не хватает чувства вкуса, чувства собственного достоинства», — высказал свою мысль во время интервью Сергей.

Кроме того, зритель узнает, почему Лазарев разочаровался в профессии, насколько тяжело быть перфекционистом и какие планы Сергей строит на ближайшее и более отдаленное будущее.