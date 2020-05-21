Финалистки шоу «Холостяк» приготовили для Криворотова два свидания, которые изменят все

Финалистки шоу «Холостяк» приготовили для Антона Криворотова два свидания, которые изменят все. Имя победительницы зритель узнает уже в воскресенье, 24 мая, но перед этим Барбара Пино и Лиза Адаменко воспользуются последним шансом, чтобы удивить стоматолога. Так, Лиза предложит Антону полетать на вертолете над Стамбулом, а затем модель устроит возлюбленному романтический ужин, который просто обязан завершиться чем-то пикантным.

Что же касается Барбары, то ей и Антону предстоит попасть в Каппадокию — таинственное древнее место, которое раскроет паре все свои секреты. Появление влюбленных будет ознаменовано десятками шаров, а перед глазами пары откроются невероятные виды. Завершится все также романтическим ужином, после которого Криворотову предстоит принять судьбоносное решение и надеть на палец избранницы кольцо.

Результаты терзаний станут известны уже через несколько дней, 24 мая, в 20:30 на ТНТ.