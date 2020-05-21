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Тяжело в бою: участниц реалити-шоу «Солдатки» ждет настоящая битва

В предыдущей серии в расположение вернулись пять ранее выбывших солдаток. Как это отразится на проекте и других участницах?

Тяжело в бою: участниц реалити-шоу «Солдатки» ждет настоящая битва
Кадр из сериала "Солдатки, телеканал ТНТ

Имя победительницы реалити-сериала о тяготах и лишениях военной службы «Солдатки» с участием девушек станет известно совсем скоро. И чем ближе финал, тем жарче страсти.

Кадр из сериала "Солдатки, телеканал ТНТ
Кадр из сериала «Солдатки». Фото: телеканал ТНТ

В предыдущей серии на проект вернулись сразу пять девушек, которые ранее покинули шоу. Анастасия Зайцева, которая в борьбе за лидерство не гнушалась никакими средствами, сейчас попытается реабилитироваться перед сослуживицами. Но получится ли у нее? И насколько хватит ее белого и пушистого настроения?

Анастасия Разумовская. Кадр из сериала "Солдатки, телеканал ТНТ"
Анастасия Разумовская. Фото: кадр из сериала «Солдатки, телеканал ТН

Кстати, после неудачного испытания Зайцева лишилась своего статуса и командиром отделения стала Анастасия Разумовская. Но многим ее подчиненным не нравится это. Только вот девушкам предстоит подчиниться, потому что она поведет их на сверхсложную задачу — захватить здание, напасть на лагерь противника и провести ночь в тылу врага.

Боевые действия станут реальностью. Не обойдется без пострадавших и похищенных.

Смотрите новый выпуск реалити-сериала «Солдатки» в это воскресенье, 24 мая, в 19:00 на ТНТ.

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