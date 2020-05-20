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Звездный гость

«Я немного ревную»: Кузнецова высказалась о партнерше мужа по «Танцам со звездами» Бабенко

По словам актрисы, ее коллега находится просто в потрясающей форме.

«Я немного ревную»: Кузнецова высказалась о партнерше мужа по «Танцам со звездами» Бабенко
Кузнецова высказалась о Бабенко/http://globallookpress.com/

Актриса Агния Кузнецова в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» призналась, что не может спокойно смотреть проект «Танцы со звездами». Ее муж хореограф и танцор Максим Петров выступает в новом сезоне с актрисой театра и кино Аленой Бабенко.

Алена Бабенко и Максим Петров. Фото
Бабенко и Петров вместе выступают на «Танцах со звездами»/Кадр из программы «Судьба человека»

Кстати, ранее именно этот проект свел Кузнецову и Петрова. Спустя несколько лет они сыграли свадьбу.

«Я немного ревную. Алена Бабенко очень талантливая актриса. Она сейчас находится в потрясающей форме. Посмотрите обязательно, как она танцует. Это просто потрясающе. Кроме того, она замечательный человек. Я не могу не ревновать к такой женщине».

Агния Кузнецова

Между тем супруг Агнии Кузнецовой заметил, что он предан жене и никаких больше романов на проекте у него не будет. «Меня в Агнии подкупило то, что она не возражала моему условию: я буду жить на две страны. В Исландии я работаю в танцевальной школе, поэтому часто отсутствую дома», — заявил Максим Петров.

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