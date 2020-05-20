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«Жарко!»: Гузеева выпучила глаза, увидев оседлавшую жениха невесту

Девушка приготовила не совсем обычный сюрприз.

«Жарко!»: Гузеева выпучила глаза, увидев оседлавшую жениха невесту
Лариса Гузеева. Кадр из "Давай поженимся!"

К жениху 35-летнему Валентину, организатору гастротуров, на передачу «Давай поженимся!» пришла в качестве невесты его подчиненная Анастасия 28-ми лет.

Оба не ожидали такого сюрприза, однако постарались расслабиться и узнать друг друга поближе. Девушке пришлось продемонстрировать необычный сюрприз и стать на время невероятно близкой к своему директору.

Настя решила в игровой манере показать два способа, позволяющих выйти на прогулку во время карантина. Для этого нужно приобрести плащ и собаку. Вручив жениху поводок, невеста неожиданно оседлала его, спрятавшись под одежду. А потом запрыгнула ему на спину. В первом случае, по версии участницы шоу, ее должны были принять за живот Валентина. А во втором – за горб.

Кадр из "Давай поженимся!". Фото
Кадр из «Давай поженимся!»

«Мдаааа», — удивленно произнесла Роза Сябитова, хитро глядя из-под очков. «Жарко у вас на работе! Страшно представить, что на корпоративах творится», — прокомментировала сюрприз Лариса Гузеева, широко раскрыв глаза.

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