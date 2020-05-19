«Бомба!»: фигура Порошиной в микрошортах и чулках в сетку сразила зрителей «Танцев со звездами»

Близится к финалу одиннадцатый сезон телешоу «Танцы со звездами» на телеканале «Россия 1». В числе участников – актриса Мария Порошина. 46-летняя мама пятерых детей решила испытать себя на одном из самых трудозатратных и изнуряющих проектов и не прогадала. Звезда не только успешно справляется на паркете, но и в паре с Евгением Раевым участники являются фаворитами шоу.

В минувшем выпуске программы Порошина предстала в образе танцовщицы танго. Она облачилась в очень экстравагантный для себя наряд, чем смогла удивить многочисленных фанатов.

Черный парик, черная футболка, микрошорты, надетые поверх черных рваных колгот в сетку, акцентировать тонкую талию помог серебристый пояс. Как сам танец, так и образ Марии Порошиной вызвали у ее фолловеров в соцсетях буру эмоций — от восторгов до негатива.

«Машенька Порошина всегда своим талантом показывает высший класс. Браво ! Браво! Браво! и за ПЯТЬ ДЕТЕЙ еще Браво! Такой женщиной, красавицей, актрисой невозможно не восхищаться. Пусть попробуют после пяти родов иметь такую форму и такую пластику. Браво!» — написала фанатка. «Зачем Порошину раздели? Неэстетично в этих чулках, до неприличия», — недовольно заметил подписчик. «Танго Порошиной просто бомба!!!» — отметила подписчица. «Аж дух захватывает, великолепна Мария и ее танец!» — прокомментировала поклонница.

Некоторые поклонники звезды уверены, что участие в телешоу идет на пользу Порошиной. Она открылась совершенно с другой стороны — яркая, харизматичная, искрящаяся. И налицо польза для ее фигуры, по которой и не скажешь сейчас, что у Порошиной пятеро детей, подчеркивают многие фанатки.