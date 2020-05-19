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«Нас не стало, и он ей понадобился»: сын Фатеевой боится, что помощник Алибасова уведет квартиру матери

Владимир Басов считает, что Сергей Моцарь преследует корыстные цели, ухаживая за его матерью.

«Нас не стало, и он ей понадобился»: сын Фатеевой боится, что помощник Алибасова уведет квартиру матери
Наталья Фатеева/Фото: globallookpress.com

Сын актрисы Натальи Фатеевой боится, что помощник и по совместительству директор Бари Алибасова уведет у его матери квартиру так же, как он сделал это с Федосеевой-Шукшиной. Напомним, споры вокруг недвижимости на Бочкова не утихают вот уже второй месяц. Сам Моцарь своей вины в происходящем не видит и недвижимость Федосеевой-Шукшиной возвращать не спешит.

Во вторник, 19 мая, своими опасениями по поводу пятикомнатной квартиры матери поделился и сын Натальи Фатеевой, Владимир Басов. В программе «Пусть говорят» мужчина подметил: он боится, что хитрый Моцарь ухаживает за родительницей не просто так, а чтобы заполучить в свои руки очередную недвижимость.

«Когда я и моя сестра ухаживали за ней, Сережи в ее жизни не было. Нас не стало, и он ей резко понадобился. До Сергея были и другие люди, полковник еще один был. Спустя время всех их она из своей жизни выбрасывает, это стиль ее жизни», — рассказал Басов.

Сам Моцарь факт разговоров о квартире отрицает. Он растолковал, что никогда с актрисой эти обсуждения не вел и ничего о недвижимости не знает. Практически тут же уличил Сергея в обмане истинный друг Натальи Фатеевой.

«Она говорила, что часть квартиры желает отдать в подарок Сергею. Это ее слова», — заявил мужчина.

По итогам споров выяснилась, что половина апартаментов, вокруг которых ведется спор, принадлежит дочери Фатеевой. Басов спорить с матерью и претендовать на жилье не стал, он заявил, что сейчас крыша над головой ему не нужна.

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