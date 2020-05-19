«Я ей не верю»: младшая дочь Федосеевой-Шукшиной выступила против выкупа квартиры у Моцаря внучкой Анной

Младшая дочь 81-летней Лидии Федосеевой-Шукшиной выступила против выкупа злосчастной квартиры у Моцаря внучкой Анной. Напомним, ранее девушка, которая в свое время продала апартаменты бабушки в Петербурге, заявила, что готова вернуть Шукшиной квартиру на Бочкова, вложив в это личные средства. Не противится этому желанию и нынешний владелец – директор Бари Алибасова Сергей Моцарь.

Позже в программе «Пусть говорят» во время обсуждения сделки выяснилось, что после подобного шага новым владельцем недвижимости станет та самая Анна, а Федосеева-Шукшина, которая прописана на этой жилплощади, так и останется в ней на птичьих правах. Подобный расклад не устроил младшую дочь артистки Ольгу.

«Аня совершила ряд поступков, которые, со слов мамы, нанесли ей сильный удар. Если Аня хочет реабилитироваться подобным образом перед ней, доказать это каким-то шагом, я буду только рада. Но! Я это говорю с большим усилием, потому что я ей не верю», — заявила она.

Напомним, ранее внучка Федосеевой-Шукшиной в эфире передачи «Секрет на миллион» признавалась, что испытывает финансовые проблемы. Анна рассказывала, что ей бывает нечем кормить собственного сына, поскольку она не работает, а отец мальчика не всегда помогает наследнику деньгами. Откуда у матери-одиночки взялись деньги на выкуп недвижимости, пока остается загадкой.