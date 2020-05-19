Участница «Острова героев» Тамара Турава: «Мне хотелось по полной программе измучить себя»

23 мая на ТНТ начнется новое реалити-шоу «Остров героев». Зрители уже с нетерпением ждут возможности увидеть своими глазами, как будут выживать на острове участники проекта.

А пока мы побеседовали с одной из участниц «Острова героев» — актрисой комедийного жанра, участницей Comedy Woman и интернет-проекта «Непосредственно Каха» Тамарой Турава.

«Ты там порвешь всех, ты же амазонка!»

— Тамара, расскажи, сразу ли ты согласилась на участие в проекте или долго обдумывала предложение?

— В своей голове я сразу отказалась: «Что мне — делать нечего? Я же не совсем чокнутая!». Этим же вечером за приятным ужином с друзьями я рассказала о предложении принять участие в «Остров героев», и друзья в один голос мне сказали: «Поезжай!».

Они сумели меня убедить, повторяя: «Да это же твоё, иди, ты там порвёшь всех, ты же амазонка!». Девочки говорили, что это классная возможность отдохнуть, загореть и пройти фруктовый детокс. У меня оставались небольшие сомнения, но я все же набрала телефон Таира (Таир Мамедов – ведущий шоу, — прим. ред.).

После разговора с ним последние сомнения испарились, и меня настигло самое правильное чувство — огромное желание познать свои возможности.

На что я буду способна в этих экстремальных условиях? Меня буквально начало распирать во все стороны от любопытства! Я считала дни, чтоб скорее ступить на этот остров! Спасибо, Таир!

«На острове жил питон»

— Что на острове оказалось самым сложным для тебя?

— Разжечь огонь! Потому что все ветки были отсыревшие, из-за повышенной влажности. В первый день еду мы не добыли, но огонь нам был очень нужен для того, чтобы было хоть чуточку спокойнее спать.

От огня исходил хоть какой-то свет, а в джунглях жил питон, которого мы не без страха ждали каждую ночь.

— Делали ли вам какие-либо поблажки вне камер? Может быть, кормили, давали позвонить родным?

— Поблажек никаких не было. Да это было бы и неинтересно, исходя из того, что на острове мы пробыли не такой уж большой срок. Мне хотелось по полной программе измучить себя, вкусить эти ощущения. И вся группа проекта над этим хорошо поработала.

«Я много шутила, и некоторые воспринимали мой юмор слишком серьезно»

— Насколько важны были на острове человеческие качества? Чувство юмора, хитрость?

— Человеческие качества важны всегда, где бы ты ни был. Если ты человек, то в таких условиях как раз и проявляется, насколько ты им являешься!

В первые дни я много шутила, но потом так сложились обстоятельства, что мой юмор некоторые воспринимали всерьез, и все последующие дни я старалась быть чуточку серьезней. Хитрость нужна, конечно, но это не про меня.

— Как сложились отношения в коллективе? Случились ли на съёмках серьёзные конфликты, дружба или флирт между участниками?

— У нас был сплоченный коллектив, все общительные, приятные, тёплые ребята. Серьезных конфликтов я не помню, были какие-то интриги. Сдружились с девчонками, с Нелли Ермолаевой и Женей Искандаровой. Болтали о своём, о женском постоянно.

— Ты кавказская девушка, твои образы в сочетании с юмором бывают очень резки и откровенны, как на миниатюры и сценки реагируют близкие и знакомые на родине?

— Реагируют с восторгом! Все за меня очень рады и любят наблюдать за моим творчеством.

— Без сомнений, ты очень активная, творческая, целеустремлённая личность, откуда ты черпаешь энергию, что лично для тебя является стимулом развиваться и совершенствоваться?

— Я просто делаю все в свое удовольствие, слышу и чувствую себя. Наслаждаюсь жизнью, и все идёт у меня своим чередом.

— Были ли сомнения, что телевидение и шоу-бизнес — это не твоё? Какой момент стал переломным, когда ты поняла, что добьёшься успеха в этой сфере и стоит двигаться дальше?

— Я потом как-нибудь отвечу на этот вопрос себе. А потом, может быть, и вам.

Не пропустите новое реалити-шоу – проект о выживании «Остров героев».