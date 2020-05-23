Интеллектуальной игре «Брэйн-ринг» — 30 лет! Самые яркие эпизоды из жизни шоу

В середине мая 1990 года на Первой программе Центрального телевидения вышла интеллект-игра с заморским названием «Брэйн-ринг» (от английского brain - «мозг»).

В ней умные люди отвечали на каверзные вопросы, и делали это из любви к извилинам и знаниям, а вовсе не за деньги.

Вел соревнование харизматичный Андрей Козлов, прославившийся благодаря участию в «Что? Где? Когда?». «Телепрограмма» вспоминает самые яркие эпизоды из жизни шоу.

Кузница кадров

Если вышеупомянутый проект «Что? Где? Когда?» был создан в 1975 году, то «Брэйн-ринг» отец-основатель клуба знатоков Владимир Ворошилов придумал чуть позже. По легенде — в 1980 году.

Но довести до советских экранов идею удалось только через 10 лет. Получилось ничуть не хуже «ЧГК». Местами даже интереснее и уж точно динамичнее. Если в клубе знатоков верховодили этикет, манеры, элегантность и черные бабочки, то «Брэйн-ринг» был экшен-версией знаменитой телевикторины.

За 40 минут в эфире программы происходило все: буря эмоций, ругань, перекрикивания, споры внутри команды и с ведущим. Драматургия зашкаливала — новички побеждали признанных авторитетов, лузеры плакали от горя, а триумфаторы от счастья.

На ринге (команды, выкрашенные в зеленый и красный цвета, вели именно «бои», а не игру) каждый раз решалась человеческая судьба, будто действие происходило не в «Останкино», а в Колизее.

В определенный момент в правила внесли мегамотивирующую поправку — любая любительская команда с улицы могла ворваться в игру и бросить вызов лидерам. Оторваться было невозможно.

В экшен-версии «Что? Где? Когда?» борьба велась не с абстрактными телезрителями, а друг с другом, что значительно повышало профессиональный уровень и боевой дух интеллектуалов. В «Брэйн-ринге» нужно было не только противостоять сопернику, но и молниеносно жать на кнопку (так вырывали право на ответ), и договариваться с коллегами по команде о магистральной версии, и успеть дать ответ за 20 секунд.

Все это под давлением гигантского «стадиона» — студии, в которых снимались программы, вмещали несколько тысяч зрителей. Конечно, в таких условиях выковывались лучшие кадры для «Что? Где? Когда?» и «Своей игры».

Здесь умничали Максим Поташев (команда Москвы), Михаил Дюба и Георгий Жарков (команда «ЮМА»), Александр Друзь (команда Санкт-Петербурга), Борис Бурда, Анатолий Вассерман и Ровшан Аскеров (команда «Джаффа»), Борис Левин (команда «Стирол»), Балаш Касумов (команда Баку) и другие хорошо известные знатоки.

Скандалы, эмоции, возрождение

Одним из самых громких скандалов (продолжение которого перекинулось потом и в поле «ЧГК») стал конфликт Козлова и Ровшана Аскерова в 1999 году. Оспаривая корректность вопроса про изобретение почтовых марок, дерзкий бакинец бросил вызов ведущему: вскочил, скинул с себя микрофон и начал размахивать руками.

Ведущий выдвинул ультиматум: если вам показывают достоверный источник информации с верным ответом (интернета тогда еще не было), вы навсегда дисквалифицируетесь, а вашу команду снимают с соревнований.

Если такого не происходит, Козлов покидает ринг безвозвратно. Беспрецедентное пари.

«Нет! Нет!» — кричали коллеги Ровшана. Но азербайджанца было не остановить. «Согласен!» — орал он в ответ. Бурда и Вассерман схватились за голову.

В конце концов Ровшана удалось успокоить, он отступил. Но ничего не забыл. В 2016 году в одном из эфиров «Что? Где? Когда?» новая эскалация конфликта привела к тому, что Козлов назвал Аскерова подлецом.

Десять лет назад команда звезд — Друзь, Касумов, Поташев, Аскеров и другие — допустила конфликты прямо за игровым столом. После победного ответа Друзь сунул в нос коллеге Аскерову средний палец, тем самым подтверждая свою правоту при выборе версии.

На любительском уровне «Брэйн-ринг» никогда не прекращался, а вот на ТВ его пульс прерывался не раз. В 2000 году программу, выходившую на ТВЦ, закрыли. В 2009 году проект вернулся на СТС, потом выходил на «Звезде» и в 2013 году снова встал на паузу.

Козлов носил проект по каналам — не всем хотелось платить приличные деньги за неизвестно какой рейтинг. «А почему я должен продаваться дешево?» — настаивал на своем ведущий.

В 2018 году Козлову удалось договориться с НТВ — там вышли новые выпуски викторины. Два сезона проекта завершились, и о его продолжении пока, увы, ничего не известно…