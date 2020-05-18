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Журналисты отыскали откровенные снимки финалистки «Холостяка» Барбары Пино на сайте элитного стриптиз-клуба

Фаворитка Антона Криворотова неприятно удивила своих поклонников.

Журналисты отыскали откровенные снимки финалистки «Холостяка» Барбары Пино на сайте элитного стриптиз-клуба
Барбара Пино/Фото: https://www.instagram.com/p/BfxvV8pnu-R/

Журналисты отыскали откровенные снимки финалистки «Холостяка» Барбары Пино на сайте элитного стриптиз-клуба. Напомним, в минувшее воскресенье, 18 мая, Антон Криворотов сделал свой очередной выбор. Озвучивая фамилии Пино и Адаменко, стоматолог заявил, что именно к ним он испытывает самые теплые чувства, которые только возможны в данном случае. Стоит отметить, что именно Пино называют наиболее вероятной кандидаткой на победу – с ней, по неподтвержденной пока информации, Криворотов проводит время на самоизоляции и был замечен в магазине.

Барбара Пино
Барбара Пино/Фото: https://russian-cabaret.ru/

Спустя некоторое время после объявления финалисток журналисты обнаружили провокационные снимки Пино на сайте элитного стриптиз-клуба. Кадр, на котором Барбара в купальнике лежит в откровенной позе, красуется на главной странице заведения. Это стало поводом для обсуждения в Сети. Некоторые предположили, что Барбара зарабатывала подобным образом до участия в проекте: «Стриптизерша? Ну все понятно», — пишут они на официальной странице проекта «ВКонтакте». Другие напомнили, что Пино – фотомодель, а значит, могла принимать участие в съемке.

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