Журналисты отыскали откровенные снимки финалистки «Холостяка» Барбары Пино на сайте элитного стриптиз-клуба. Напомним, в минувшее воскресенье, 18 мая, Антон Криворотов сделал свой очередной выбор. Озвучивая фамилии Пино и Адаменко, стоматолог заявил, что именно к ним он испытывает самые теплые чувства, которые только возможны в данном случае. Стоит отметить, что именно Пино называют наиболее вероятной кандидаткой на победу – с ней, по неподтвержденной пока информации, Криворотов проводит время на самоизоляции и был замечен в магазине.

Спустя некоторое время после объявления финалисток журналисты обнаружили провокационные снимки Пино на сайте элитного стриптиз-клуба. Кадр, на котором Барбара в купальнике лежит в откровенной позе, красуется на главной странице заведения. Это стало поводом для обсуждения в Сети. Некоторые предположили, что Барбара зарабатывала подобным образом до участия в проекте: «Стриптизерша? Ну все понятно», — пишут они на официальной странице проекта «ВКонтакте». Другие напомнили, что Пино – фотомодель, а значит, могла принимать участие в съемке.