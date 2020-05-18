Лариса Лужина не приехала проститься с бывшим мужем, который умер с диагнозом коронавирус

Об этом стало известно авторам программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ. Кинооператор Валерий Шувалов был ее вторым супругом.

Актриса Лариса Лужина не появилась на похоронах своего бывшего мужа кинооператора Валерия Шувалова, который умер с диагнозом — коронавирус. Об этом было рассказано в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ. Дело в том, что ее сын Павел, рожденный как раз от Шувалова, решил не рисковать здоровьем матери. Он принял решение кремировать отца.

«У него была пневмония. Сначала тест на коронавирус был отрицательный, потом положительный. Возраст у него был серьезный — 80 лет. Все болезни вылезают. Почки отказывали, диабет. Врачи делали все возможное. Если нет желания бороться, то человек начинает погибать». Лариса Лужина

Сама Лариса Лужина сейчас находится на своей даче за городом. Она старается ни с кем, кроме родственников, не контактировать. Ей уже 81 год и она в группе риска.

«Я играю на бильярде. Внучка научила. Невестка у меня кулинарка. Она печет торты. У нас все хорошо. Каждый бы так себя чувствовал,как в нашей семье», — заметила актриса.