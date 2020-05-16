«Одноразовая акция»: Никас Сафронов откровенно рассказал об отношениях с Ветлицкой и Понаровской

64-летний художник Никас Сафронов откровенно рассказал об отношениях с Натальей Ветлицкой и Ириной Понаровской. Деятель культуры никогда не скрывал, что всегда пользовался бешеной популярностью у противоположного пола. Об этом наглядно говорит и тот факт, что в свое время у художника родилось аж шесть сыновей от разных женщин. Некоторые мечтали женить на себе Сафронова, а другие были просто благодарны ему за проведенное вместе время.

В программе «Секрет на миллион» Сафронов признался – он афиширует далеко не всех своих женщин. Некоторые из них сами во всеуслышание заявляют о том, что были его любовницами. Никас ничего против подобной публичности не имеет. С особым же теплом Сафронов вспоминает Ирину Понаровскую – в свое время певица бросила Сосо Павлиашвили, чтобы встречаться с Сафроновым. Спустя время чувства быстро сошли на нет. Сафронов считает, что виной тому стала постоянная занятость обоих. Окончательно все завершила Понаровская одним звонком: она позвонила Никасу и призналась, что начала отношения с новым мужчиной.

«После того телефонного разговора все как-то само собой сошло на нет. Мы больше не общались», — сказал он.

Сафронов также вспомнил и о кратковременном романе с Натальей Ветлицкой. Молодого Никаса очень раздражали дурные привычки его пассии.

«Не я был инициатором. Это было что-то короткое…одноразовая акция. Я не был влюблен в нее. Потом один богатый мой знакомый вывез ее пообщаться в ресторан, и с тех пор мы больше не общались. Она милый человек, замечательный, творческий, тонкий человек», — подметил Сафронов.