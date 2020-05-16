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«Он очень закрытый парень»: Никас Сафронов обнародовал шестого внебрачного сына

Ранее общественность знала лишь о пяти наследниках знаменитого художника.

«Он очень закрытый парень»: Никас Сафронов обнародовал шестого внебрачного сына
Никас Сафронов/Фото: globallookpress.com

64-летний художник Никас Сафронов обнародовал шестого внебрачного сына. До недавнего момента общественность знала только о пяти наследниках деятеля искусств. Сафронов в беседе с Лерой Кудрявцевой подметил – он никогда не скрывал, что женщин у него было много. Некоторые из них мечтали выйти за Сафронова замуж, но на данный момент художник по-прежнему свободен.

О том, что у него есть еще сын, Сафронов узнал достаточно давно, но упоминать об этом не спешил. Не стал бы Никас говорить об этом и сейчас, если бы парня не нашли журналисты.

«Шестой сын – очень закрытый парень. Его мама была журналисткой. Никаких претензий никогда не было, только благодарность, что это может быть от любимого человека. Мы встретились с ним, когда ему было 16, в каком-то клубе. Он сказал, что учится в Лондоне на режиссера. Тонкий, независимый, никогда ни о чем не просил», — рассказал Сафронов в эфире ток-шоу «Секрет на миллион».

Никас подметил, что этого юношу, как и всех остальных, он официально зарегистрировал как родственника. Отвечая же на вопрос, почему парень не афиширует собственную принадлежность, Сафронов акцентировал внимание – Юрий мечтает добиться всего сам, ему не нужна отцовская известность.

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