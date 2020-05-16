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«Я тоже хочу такого»: 73-летняя мать Королевой познакомила дочь с «новым папой»

Молодой и накаченный мужчина помогает Людмиле Ивановне Порывай переживать самоизоляцию в Майами.

«Я тоже хочу такого»: 73-летняя мать Королевой познакомила дочь с «новым папой»
Людмила Порывай/Фото: globallookpress.com

73-летняя мама Наташи Королевой познакомила дочь с «новым папой». Людмила Ивановна Порывай сейчас находится в Майами. Скучать на самоизоляции женщине не приходится: в ее доме поселился молодой, накаченный испанец, который помогает россиянке по дому и в целом скрашивает ее будни.

Его Порывай и поспешила показать дочери в эфире программы «Привет, Андрей!». Специально ради наследницы Людмила Ивановна вышла на связь с Москвой и рассказала, что сильнее всего скучает по возможности увидеть внука – 18-летний Архип покинул Америку со словами пламенной любви к России.

Королева призналась, что не готова была к такому повороту событий. Впрочем, за мамину личную жизнь Наташа порадовалась и подметила – с новым возлюбленным женщине однозначно повезло.

Людмила Порывай с возлюбленным
Людмила Порывай с возлюбленным. Фото: скриншот программы «Привет, Андрей»

«Мама, а где муж Игорь?», — единственное, что успела спросить Королева у родительницы прежде, чем остальные заинтересовались личностью молодого любовника.

«Боже, Людмила Ивановна, вы где раздобыли? Я тоже хочу такого», — поддержала свою протеже и бессменный концертный директор Королевой Марина Наринская.

Сама Людмила подытожила – ей настолько сильно хотелось молодого тела, что она просто не смогла устоять перед соблазном.

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Людмила ПорывайНаталья КоролеваНаташа КоролеваНовости googleПрограмма "Привет Андрей!"
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