«Я тоже хочу такого»: 73-летняя мать Королевой познакомила дочь с «новым папой»

73-летняя мама Наташи Королевой познакомила дочь с «новым папой». Людмила Ивановна Порывай сейчас находится в Майами. Скучать на самоизоляции женщине не приходится: в ее доме поселился молодой, накаченный испанец, который помогает россиянке по дому и в целом скрашивает ее будни.

Его Порывай и поспешила показать дочери в эфире программы «Привет, Андрей!». Специально ради наследницы Людмила Ивановна вышла на связь с Москвой и рассказала, что сильнее всего скучает по возможности увидеть внука – 18-летний Архип покинул Америку со словами пламенной любви к России.

Королева призналась, что не готова была к такому повороту событий. Впрочем, за мамину личную жизнь Наташа порадовалась и подметила – с новым возлюбленным женщине однозначно повезло.

«Мама, а где муж Игорь?», — единственное, что успела спросить Королева у родительницы прежде, чем остальные заинтересовались личностью молодого любовника.

«Боже, Людмила Ивановна, вы где раздобыли? Я тоже хочу такого», — поддержала свою протеже и бессменный концертный директор Королевой Марина Наринская.

Сама Людмила подытожила – ей настолько сильно хотелось молодого тела, что она просто не смогла устоять перед соблазном.